Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos en un duelo parejo en Vicente López

Platensey el Malevo igualaron 1-1 en Vicente López por la octava fecha del campeonato. Gonzalo Lencina abrió la cuenta para el conjunto local en el primer tiempo, mientras que Alexander Díaz estableció la igualdad en el complemento.
Platense y Deportivo Riestra empataron 1-1 en Vicente López, en uno de los encuentros que abrió la octava fecha del Torneo Clausura. Gonzalo Lencina convirtió para el Calamar y Alexander Díaz marcó el tanto del Malevo.
El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado, aunque fue el conjunto local el que tomó la iniciativa durante los primeros minutos. Platense avisó con una llegada de Nicolás Retamar que encontró una buena respuesta del arquero Ignacio Arce.
La insistencia tuvo premio a los 16 minutos. Franco Zapiola avanzó por izquierda y envió un preciso centro al área que Lencina conectó con un potente cabezazo para establecer el 1-0.
Con la ventaja, el Calamar manejó el trámite con mayor tranquilidad y logró neutralizar los intentos de Riestra hasta llegar al entretiempo sin pasar grandes sobresaltos.
El panorama se mantuvo durante el comienzo del complemento, pero el equipo dirigido por Guillermo Duró fue adelantando sus líneas y comenzó a encontrar espacios en la defensa local. La reacción del Malevo terminó dando resultado a los 26 minutos, cuando Alexander Díaz aprovechó su oportunidad y definió con precisión para establecer la igualdad.
El delantero volvió así a convertirse en una pieza importante para Riestra y llegó a su cuarto tanto en el campeonato, luego del triplete que había convertido en la goleada 3-0 frente a Boca durante la primera fecha.
Con el marcador empatado, ninguno de los dos se conformó. Platense intentó recuperar el protagonismo y Riestra buscó aprovechar los espacios para llevarse los tres puntos, pero ambos carecieron de precisión en los últimos metros y el resultado no volvió a modificarse.
El 1-1 dejó a los dos equipos metidos en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona A. Ahora deberán cambiar rápidamente el foco hacia sus próximos desafíos: Platense visitará el martes a Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Riestra enfrentará el miércoles a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina.
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