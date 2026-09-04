Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos en un duelo parejo en Vicente López

Manejó los tiempos

Con la ventaja, el Calamar manejó el trámite con mayor tranquilidad y logró neutralizar los intentos de Riestra hasta llegar al entretiempo sin pasar grandes sobresaltos.

El panorama se mantuvo durante el comienzo del complemento, pero el equipo dirigido por Guillermo Duró fue adelantando sus líneas y comenzó a encontrar espacios en la defensa local. La reacción del Malevo terminó dando resultado a los 26 minutos, cuando Alexander Díaz aprovechó su oportunidad y definió con precisión para establecer la igualdad.

El delantero volvió así a convertirse en una pieza importante para Riestra y llegó a su cuarto tanto en el campeonato, luego del triplete que había convertido en la goleada 3-0 frente a Boca durante la primera fecha.

Fueron a buscarlo

Con el marcador empatado, ninguno de los dos se conformó. Platense intentó recuperar el protagonismo y Riestra buscó aprovechar los espacios para llevarse los tres puntos, pero ambos carecieron de precisión en los últimos metros y el resultado no volvió a modificarse.

El 1-1 dejó a los dos equipos metidos en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona A. Ahora deberán cambiar rápidamente el foco hacia sus próximos desafíos: Platense visitará el martes a Fluminense en Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Riestra enfrentará el miércoles a Banfield por los cuartos de final de la Copa Argentina.