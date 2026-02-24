Torneo Apertura 2026: Independiente busca recuperarse ante Gimnasia (M), en Mendoza

El equipo de Avellaneda llega golpeado tras perder el invicto frente a Independiente Rivadavia por 3-2, en un partido cambiante en el que tuvo situaciones para ganarlo, pero terminó pagando caro sus errores. Ahora intentará recomponerse en un escenario históricamente exigente.

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que atraviesa un presente complejo y necesita hacerse fuerte en casa para cortar la racha negativa y sumar puntos clave en su pelea por la permanencia.

Cómo llega Gimnasia (M)

El conjunto mendocino viene de dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata como local. Tras un inicio prometedor en 2026, perdió regularidad y hoy su principal objetivo es sostenerse en la categoría.

gimnasia-mendoza-vs-gye-lp Gimnasia (M) busca hacerse fuerte en Mendoza y cortar la racha de dos derrotas consecutivas.

Las lesiones y la imposibilidad de repetir un mismo once titular complicaron el funcionamiento del equipo, que buscará reencontrarse con la solidez en el Víctor Legrotaglie.

Cómo llega Independiente

El Rojo había iniciado el Apertura con tres empates consecutivos ante Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield, y luego logró dos triunfos que entusiasmaron a su gente: 1-0 frente a Platense en Vicente López y 2-0 ante Lanús en Avellaneda.

Sin embargo, en su última presentación sufrió un duro golpe al caer 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero quedó expuesto defensivamente y perdió el invicto.

34569ffd-ae0a-4d4b-8b12-da0c51d26c57 Independiente quiere dejar atrás la caída ante Independiente Rivadavia y recuperar terreno en la Zona A.

En la antesala del encuentro, el club presentó al extremo chileno Maximiliano Gutiérrez, quien llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con obligación de compra de dos millones de dólares por el 50% del pase en enero de 2027. La incorporación busca aportar desequilibrio en ataque y ampliar las variantes ofensivas.

Posibles formaciones

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.

Independiente: a confirmar.

DT: Gustavo Quinteros.