Torneo Apertura: pálido empate entre Platense y Defensa y Justicia

De hecho, la acción más clara del partido fue de Defensa y Justicia: Ignacio Vázquez salvó sobre la línea un remate de Kevin Gutiérrez y evitó la caída de su arco a los 16 minutos de juego. Fue una de las pocas situaciones nítidas en un encuentro marcado por la fricción y la escasez de espacios.

El Halcón, con Banega como referencia en la mitad de la cancha, apostó a un planteo inteligente: líneas compactas, presión en sectores clave y una defensa firme encabezada por Emiliano Amor y Lucas Souto. El Halcón neutralizó los intentos del Calamar y sostuvo el cero con solvencia.

En el complemento, Platense movió el banco y empujó con más voluntad que claridad, pero careció de profundidad en los metros finales y fue empate sin goles en Vicente López. De esta manera, el Marrón y Defensa quedaron 3º y 4º respectivamente en la Zona A con 12 y 11 puntos, cerquita del Fortín (14) que aún no jugó esta fecha. En la próxima jornada, el local enfrentará a Riestra y el visitante a Lanús.

El resumen de Platense 0-0 Defensa y Justicia