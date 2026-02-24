Debuta como titular en Boca: Adam Bareiro jugará su primer partido ante Gimnasia de Chivilcoy

adam-bareiro-2190311

En este encuentro, Boca contará con el debut de su nuevo refuerzo Adam Bareiro. El exjugador de River y San Lorenzo, que llegó desde el Fortaleza de Brasil, jugará su primer partido con la camiseta azul y oro y se espera que sea el ´9´ titular para esta noche.

Claudio Úbeda apuntará a que el centrodelantero paraguayo sea quien corte la racha de escasez de goles. Desde que arrancó el Torneo Apertura, el conjunto de La Boca convirtió cinco goles en seis partidos, de los cuales ninguno fue de un delantero centro.

En su último paso por el fútbol brasileño, Bareiro convirtió 11 goles en 31 partidos y dio dos asistencias.

El encuentro se disputará en el estadio Padre Ernesto Martearena y será transmitido por TyC Sports a partir de las 21:15.

La probable formación de Boca

En el entrenamiento del lunes, Úbeda ensayó con este once: Marchesín; Weigandt, Figal, Pellegrino, Braida; Belmonte, Delgado, Alarcón; Ángel Romero, Bareiro y Janson.