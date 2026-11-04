Alpine prepara un último recurso para revertir la sanción que le arrebató los puntos a Colapinto en el GP de México

La escudería apelará a un mecanismo extraordinario de la FIA, con un antecedente que le permite ilusionarse, para intentar recuperar el séptimo lugar que perdió el argentino en la Fórmula 1.
La polémica decisión que dejó a Franco Colapinto sin el séptimo puesto en el Gran Premio de México todavía genera repercusiones. Mientras crece el malestar, Alpine busca una vía reglamentaria para revertir el castigo y cambiar el resultado que relegó al piloto del 7° (terminó octavo pero había escalado un lugar por una sanción a Óscar Piastri) al 15°.
Aunque las sanciones por infracciones bajo bandera amarilla suelen considerarse definitivas una vez dictado el fallo, existe una alternativa. Se trata del Right of Review (derecho a revisión), un recurso excepcional que permite solicitar que se reexamine una decisión si aparecen elementos nuevos que no fueron evaluados inicialmente.
El punto central del descargo será la supuesta reducción insuficiente de velocidad del argentino. La falta de precisiones públicas sobre el criterio aplicado deja interrogantes acerca de cómo se determinó que la maniobra merecía una penalización y cuáles fueron los parámetros utilizados por los comisarios.
En principio, la referencia reglamentaria contempla un tiempo un cinco por ciento superior al esperado, aunque también entran en juego variables como el acelerador, los frenos y las condiciones de la pista. Ese margen de interpretación puede resultar determinante para la defensa de la escudería francesa.
El equipo ya conoce el mecanismo y tiene un antecedente reciente que alimenta sus expectativas. En junio, Pierre Gasly consiguió reabrir su expediente en Mónaco al incorporar nuevos elementos vinculados con la medición de velocidad en boxes.
Aquella revisión permitió revertir las dos penalizaciones de cinco segundos que lo habían privado del tercer puesto. Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de ser definitivo: McLaren y Red Bull presentaron nuevos recursos y la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA terminó devolviéndolo al séptimo lugar.
De esa manera, el podio quedó en manos de Isack Hadjar. Ahora, Alpine intentará apoyarse en ese antecedente para encontrar una salida favorable al caso del argentino, aunque el derecho a revisión no garantiza que la sanción sea anulada y el resultado dependerá de los elementos que pueda presentar ante la FIA.
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