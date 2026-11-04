Alpine prepara un último recurso para revertir la sanción que le arrebató los puntos a Colapinto en el GP de México

El equipo ya conoce el mecanismo y tiene un antecedente reciente que alimenta sus expectativas. En junio, Pierre Gasly consiguió reabrir su expediente en Mónaco al incorporar nuevos elementos vinculados con la medición de velocidad en boxes.

Colapinto, en el GP de México.

Aquella revisión permitió revertir las dos penalizaciones de cinco segundos que lo habían privado del tercer puesto. Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de ser definitivo: McLaren y Red Bull presentaron nuevos recursos y la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA terminó devolviéndolo al séptimo lugar.

De esa manera, el podio quedó en manos de Isack Hadjar. Ahora, Alpine intentará apoyarse en ese antecedente para encontrar una salida favorable al caso del argentino, aunque el derecho a revisión no garantiza que la sanción sea anulada y el resultado dependerá de los elementos que pueda presentar ante la FIA.