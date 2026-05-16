River superó a Rosario Central y es finalista del Apertura

River intentó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque con más empuje que claridad. Rosario Central, más cauteloso, apostó a esperar y salir rápido, tratando de explotar las espaldas de los laterales rivales. En ese contexto, el partido encontró rápidamente su primer momento decisivo.

La lesión de Sebastián Driussi

A los siete minutos, Sebastián Driussi recibió una dura infracción de Franco Ibarra, que no fue sancionada inicialmente por Nicolás Ramírez. El delantero quedó muy dolorido de su rodilla derecha y debió abandonar el campo en camilla y entre lágrimas, encendiendo la preocupación de todo River.

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La lesión golpeó emocionalmente al local, pero también modificó el desarrollo. El ingreso de Joaquín Freitas le dio otra movilidad al ataque y el Millonario comenzó a crecer en el partido, presionando alto y aprovechando errores de Central en la salida.

Un penal atajado

La otra gran acción de la primera etapa llegó cerca de la media hora, cuando Gastón Ávila le aplicó un codazo a Lucas Martínez Quarta dentro del área en un tiro libre. Tras revisión del VAR, Ramírez sancionó penal. Sin embargo, Jeremías Ledesma se convirtió en figura al contener el remate de Gonzalo Montiel, especialista desde los doce pasos.

Conan Ledesma volvió a responder minutos más tarde ante un tiro libre de Colidio y sostuvo el empate en un primer tiempo de mucha lucha, pocas situaciones claras y constantes interrupciones.

El complemento mantuvo la misma dinámica. River monopolizaba la pelota pero tenía dificultades para romper la defensa rosarina, mientras Central intentaba aprovechar cada recuperación para salir rápido de contra.

HIecXWiWIAAkI-w Facundo Colidio fue la gran figura para el triunfo "millonario".

Sin embargo, a los 16 minutos llegó la jugada que terminó definiendo la semifinal. Lucas Silva, que había ingresado por el lesionado Aníbal Moreno, metió un pase profundo para Freitas. Ávila falló en el despeje y Ledesma se llevó puesto al delantero. Esta vez, el encargado de ejecutar el penal fue Facundo Colidio, que definió con enorme tranquilidad al medio del arco y estableció el 1-0.

Tapa-River1 Facundo Colidio de penal marcó el único gol del encuentro con el que River le ganó a Cemtral y es finalista del Apertura.

El golpe impactó en Central, que durante algunos minutos perdió reacción. Pero con el correr del tiempo, Jorge Almirón movió el banco y su equipo recuperó intensidad. El ingreso de Jaminton Campaz, Mallo y Fernández renovó energías y el Canalla empezó a inclinar la cancha.

River desgastado

River sintió el desgaste físico y comenzó a retroceder. Entonces aparecieron los momentos de mayor sufrimiento para el local. Primero, un tiro libre lejano de Di María terminó en el palo tras un desvío. Luego, otra pelota detenida volvió a estrellarse contra el poste y silenció por un instante al Monumental.

Los minutos finales fueron de resistencia pura para el Millonario, que defendió cada pelota como si fuera la última. Central empujó con centros y pelotazos, incluso con Quintana improvisado como delantero, pero no logró quebrar la defensa riverplatense.

El pitazo final desató el desahogo en Núñez. Tras un semestre complejo y a menos de tres meses de la salida de Marcelo Gallardo, River quedó a un solo partido de consagrarse campeón.

Ahora, el conjunto de Coudet esperará por el ganador de la semifinal entre Argentinos Juniors y Belgrano, que se enfrentarán este domingo en La Paternal para definir al otro finalista del certamen. La gran final del Torneo Apertura se jugará el próximo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Antes de esa definición, River deberá enfocarse en la Copa Sudamericana, donde el miércoles recibirá a Red Bull Bragantino con la clasificación a octavos prácticamente encaminada. Central, por su parte, buscará recuperarse rápidamente cuando enfrente a Universidad Central por la Copa Libertadores.

Síntesis del partido:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Gol en el segundo tiempo: 16m. Facundo Colidio (RP), de penal.

Cambios en el primer tiempo: 12m Joaquín Freitas por Driussi (RP).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Lucas Silva por Aníbal Moreno (RP); 25m Facundo Mallo por Ovando, Jaminton Campaz por Guillermo Fernández y Julián Fernández por Enzo Giménez (RC); 34m Alejo Véliz por Ávila (RC); 36m Germán Pezzella por Viña (RP); 37m Marcos Acuña por Colidio (RP).

Estadio: River.

Arbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.