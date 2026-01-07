United Cup 2026: Argentina quedó afuera en cuartos de final tras perder ante Suiza

A primer turno, Belinda Bencic derrotó con facilidad a Solana Sierra por 6-2 y 6-2. La suiza de 28 años suma tres victorias en singles en sets seguidos en esta edición, además de imponerse en sus tres partidos de dobles mixtos.

Sebastián Báez protagonizó un partidazo ante Stan Wawrinka y puso el 1-1 la serie que se disputa en Perth. El bonaerense venció al suizo en sets corridos, 7-5 y 6-4, logrando su tercera victoria de la semana y consolidando uno de sus mejores rendimientos sobre esta superficie.

united-cup_w862 Carlé y Andreozzi no lograron la victoria frente a Bencic y Paul para avanzar a semifinales.

El combinado nacional ya hizo historia

Gracias a la victoria de Italia sobre Francia por 2-1, Argentina logró clasificar por primera vez a los cuartos de final de la United Cup, torneo mixto que abre la temporada en Australia. La marplatense Solana Sierra fue una de las figuras del equipo, con su triunfo sobre la española Jessica Bouzas Maneiro y su histórica primera clasificación en el torneo. En ediciones anteriores, Argentina no había superado la fase de grupos y en 2024 no participó.

La clasificación se selló en un cierre dramático: Arthur Rinderknech remontó ante Flavio Cobolli por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, salvando dos match points, lo que evitó que Italia lograra un 3-0 que hubiese eliminado al equipo argentino. Así, Argentina avanzó como mejor segundo del Grupo A con un récord de 4-2 en partidos.

Cuartos de final de la United Cup:

Estados Unidos 2-1 Grecia

Australia vs. Polonia

Suiza 2-1 Argentina

Bélgica vs. República Checa

Estados Unidos ya consiguió su lugar en una de las semifinales, junto con Suiza. Australia vs Polonia y Belgica vs Republica Checa esperan por sus encuentros para conseguir los otros dos lugares.