Gauchito Gil: miles de fieles se preparan para el festejo del 8 de enero en Corrientes

El operativo involucra a unos 450 efectivos de distintas áreas, trabajando en conjunto con Fuerzas de Seguridad Nacional, Defensa Civil, Salud Pública y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se utilizarán drones para monitorear el flujo de fieles y garantizar el orden durante las celebraciones.

Restricciones y cortes en las rutas

Se prevén cortes totales en la Ruta Nacional 123 en dos momentos clave:

Vigilia del Día del Gauchito : de 23:30 del 7 de enero a 00:30 del 8 de enero, entre el Control Caminero N°3 y la intersección con la Ruta Nacional 119.

Cabalgata Tradicional: de 06:30 a 09:30 del 8 de enero, desde la avenida Pellegrini hasta el Control Caminero N°3, para permitir el paso de los jinetes con la Cruz de las Catumbas.

Además, está prohibido estacionar sobre las banquinas en un tramo de 6 km de la ruta.

Desvíos recomendados

Para quienes no se dirijan al santuario, se sugieren las siguientes alternativas:

Hacia el noroeste : desviarse en RN 119 y RP 24, continuar por RP 24 hasta empalmar con RN 12.

Hacia el nordeste : en RN 119 y RP 126, tomar RP 126 hasta RN 14.

Desde Rotonda 9 de Julio (RN 12 y RN 123) : continuar por RN 12 hasta RP 24 y luego incorporarse a RN 119, o seguir directo hasta Zárate para Buenos Aires.

Desvío local en Felipe Yofre: RP 135 → RP 29 → RP 134 → RP 85 → RP 40 → RN 123.

La fuerza provincial recomienda a todos los conductores respetar las indicaciones y prever demoras.

gauchito gil.jpg Operativo de seguridad: La Policía de Corrientes desplegará 450 efectivos y drones para controlar la llegada de miles de peregrinos.

El nuevo santuario y la devoción que atraviesa generaciones

El Gauchito Gil, figura histórica del siglo XIX, se ha convertido en el centro de la devoción popular más arraigada del país. Nacido como bandido rural y desertor, fue ejecutado sin juicio, pero su leyenda sobrevivió gracias al milagro que, según se cuenta, salvó a un niño tras su muerte. Casi siglo y medio después, su figura celeste y roja, con el pañuelo al cuello y la faja, sigue multiplicándose en altares, cruces y sitios de veneración en toda Argentina.

El nuevo santuario de Mercedes, inaugurado hace tres meses, se presenta como un complejo moderno y monumental de 435 m², diseñado para albergar a cientos de miles de fieles con mayor seguridad y comodidad. Cuenta con un atrio de 12 metros de altura, un oratorio con luz cenital, áreas comerciales, camping y estacionamiento organizado. La obra busca armonizar la tradición con la infraestructura necesaria para eventos de gran magnitud, evitando el caos que caracterizaba las celebraciones anteriores.

Gauchito Gil 2.webp Un santuario moderno: 435 m² de instalaciones con atrio, oratorio, áreas comerciales y estacionamiento para recibir a miles de fieles.

La devoción al Gauchito Gil trasciende clases sociales: desde pobres que lo protegieron en vida hasta héroes de Malvinas, campeones de boxeo y novias que dejaron sus ofrendas. La fe en su intercesión se refleja en banderas rojas, velas y objetos diversos, que simbolizan gratitud por los favores recibidos. La propagación del culto se atribuye a la migración de correntinos y al apoyo de camioneros que difundieron su figura por todo el país, convirtiéndolo en un fenómeno cultural y espiritual único.

La Iglesia Católica acompaña la celebración, aunque sin canonizarlo, y figuras como lo fueron el papa Francisco conocen y reconocen la importancia social de esta devoción popular. Los sacerdotes recomiendan centrar la fe en la cruz de Cristo, aunque respetando la arraigada tradición de rendir homenaje a Antonio Gil. Cada 8 de enero, la conjunción de historia, leyenda y fervor popular convierte a Mercedes en el epicentro de la fe pagana más extensa de Argentina.