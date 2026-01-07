Polémica: Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para volver al país

El bebé nació por cesárea en Suiza, pese al deseo previo de parto natural por parte de su pareja. De regreso en la Argentina, retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se incorporó a un canal de streaming.
El exfutbolista Maxi López quedó en el centro de la polémica, tras contar que pidió adelantar el nacimiento de su hijo para poder regresar a la Argentina y cumplir con compromisos laborales ya asumidos. La declaración generó repercusiones en redes sociales y abrió un debate sobre los límites entre la vida familiar y la agenda profesional.
El bebé, llamado Lando, nació el 31 de diciembre de 2025 a las 9:22, en Suiza, país donde vive Daniela Christiansson, pareja de López y madre del recién nacido y de Elle, su hija mayor. Según relató el propio exjugador, el parto estaba pensado inicialmente para otra fecha, pero el plan cambió cuando se decidió intentar un nacimiento natural.
López explicó que viajó a Europa con la expectativa de acompañar un parto programado, pero que con el paso de los días el nacimiento no se producía y sus obligaciones laborales en Buenos Aires empezaban a presionar. Al regresar al país, retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se incorporó al canal de streaming OLGA.
En una entrevista televisiva, Maxi López contó que pidió a los médicos adelantar el parto mediante una cesárea. Según sus palabras, lo hizo para no incumplir con compromisos ya pautados. El embarazo estaba a término, con nueve meses y algunos días de gestación, y el procedimiento no presentó complicaciones médicas.
El exfutbolista reconoció que su pareja prefería un parto natural, deseo que no pudo concretarse. “Salió todo bien”, afirmó luego del nacimiento, y explicó que tras pasar unos días en Suiza regresó a la Argentina para continuar con su trabajo.
Las declaraciones se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones divididas. Mientras algunos usuarios señalaron que se trató de una decisión personal tomada en un contexto particular, otros cuestionaron el rol del exjugador durante el embarazo y el puerperio.
