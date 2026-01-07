Polémica: Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para volver al país

Maxi López estuvo como invitado en Cortá por Lozano, horas después de haber regresado a la Ar

El bebé, llamado Lando, nació el 31 de diciembre de 2025 a las 9:22, en Suiza, país donde vive Daniela Christiansson, pareja de López y madre del recién nacido y de Elle, su hija mayor. Según relató el propio exjugador, el parto estaba pensado inicialmente para otra fecha, pero el plan cambió cuando se decidió intentar un nacimiento natural.

López explicó que viajó a Europa con la expectativa de acompañar un parto programado, pero que con el paso de los días el nacimiento no se producía y sus obligaciones laborales en Buenos Aires empezaban a presionar. Al regresar al país, retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se incorporó al canal de streaming OLGA.

En una entrevista televisiva, Maxi López contó que pidió a los médicos adelantar el parto mediante una cesárea. Según sus palabras, lo hizo para no incumplir con compromisos ya pautados. El embarazo estaba a término, con nueve meses y algunos días de gestación, y el procedimiento no presentó complicaciones médicas.

El exfutbolista reconoció que su pareja prefería un parto natural, deseo que no pudo concretarse. “Salió todo bien”, afirmó luego del nacimiento, y explicó que tras pasar unos días en Suiza regresó a la Argentina para continuar con su trabajo.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones divididas. Mientras algunos usuarios señalaron que se trató de una decisión personal tomada en un contexto particular, otros cuestionaron el rol del exjugador durante el embarazo y el puerperio.