Valentín Perrone y Marco Morelli brillaron en Moto3 pese al caos en Goiânia

Los argentinos se metieron en el Top 5 de la clasificación tras una jornada marcada por problemas en la pista. Además, Marc Márquez ganó el Sprint y cortó su sequía.
El Gran Premio de Brasil de motociclismo tuvo una jornada atípica en el circuito de Goiânia, donde los inconvenientes en el asfalto alteraron la programación y obligaron a reordenar la actividad. En ese contexto adverso, los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli lograron destacarse en la clasificación de Moto3 y partirán desde las primeras filas.
Perrone se ubicó en la segunda posición con un tiempo de 1m26s447, a apenas 206 milésimas de la pole, mientras que Morelli finalizó quinto con 1m26s560, a 319 milésimas del mejor registro. De esta manera, ambos pilotos aseguraron un lugar en las dos primeras filas para la carrera del domingo.
La pole quedó en manos del español Joel Esteban, quien en los minutos finales marcó 1:26.241 para quedarse con el primer puesto. Detrás se ubicaron Perrone, el malayo Hakim Danish, el indonesio Veda Pratama y Morelli.
La actividad estuvo marcada por un imprevisto que obligó a modificar el cronograma: un cráter en la recta principal, generado por las lluvias previas, provocó la aparición de un agujero en el asfalto que demoró la jornada. Tras las reparaciones, la organización reprogramó la salida a pista y finalmente pudo completarse la Qualy 2.
En ese escenario, Perrone y Morelli ratificaron el buen rendimiento mostrado en los entrenamientos y en la práctica del viernes, donde ya habían asegurado su pase directo a la instancia decisiva. La tanda clasificatoria se desarrolló con mucho tránsito y diferencias mínimas, lo que realza el resultado de los argentinos.
La carrera de Moto3 está prevista para el domingo al mediodía, aunque su desarrollo dependerá de que no surjan nuevos inconvenientes en el estado de la pista.
En MotoGP, la jornada también dejó un dato relevante: el triunfo de Marc Márquez en la carrera Sprint. El español se impuso tras superar en los giros finales al italiano Fabio Di Giannantonio y cortó una racha de seis meses sin victorias.
La competencia, que comenzó con 80 minutos de demora por los trabajos en la pista, tuvo un desenlace ajustado. Márquez aprovechó un error de su rival a falta de tres vueltas, tomó la punta y resistió hasta la bandera a cuadros con una ventaja de apenas 0,213 segundos.
El podio lo completó el vigente campeón Jorge Martín, mientras que el campeonato sigue liderado por el español Pedro Acosta.
La actividad continuará este domingo con las finales de todas las categorías, en una jornada que estará nuevamente condicionada por el estado del asfalto.
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