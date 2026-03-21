Valentín Perrone y Marco Morelli brillaron en Moto3 pese al caos en Goiânia

En ese escenario, Perrone y Morelli ratificaron el buen rendimiento mostrado en los entrenamientos y en la práctica del viernes, donde ya habían asegurado su pase directo a la instancia decisiva. La tanda clasificatoria se desarrolló con mucho tránsito y diferencias mínimas, lo que realza el resultado de los argentinos.

La carrera de Moto3 está prevista para el domingo al mediodía, aunque su desarrollo dependerá de que no surjan nuevos inconvenientes en el estado de la pista.

Márquez volvió al triunfo

En MotoGP, la jornada también dejó un dato relevante: el triunfo de Marc Márquez en la carrera Sprint. El español se impuso tras superar en los giros finales al italiano Fabio Di Giannantonio y cortó una racha de seis meses sin victorias.

La competencia, que comenzó con 80 minutos de demora por los trabajos en la pista, tuvo un desenlace ajustado. Márquez aprovechó un error de su rival a falta de tres vueltas, tomó la punta y resistió hasta la bandera a cuadros con una ventaja de apenas 0,213 segundos.

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El podio lo completó el vigente campeón Jorge Martín, mientras que el campeonato sigue liderado por el español Pedro Acosta.

La actividad continuará este domingo con las finales de todas las categorías, en una jornada que estará nuevamente condicionada por el estado del asfalto.