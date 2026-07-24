Jürgen Klopp asumió en Alemania y prometió una revolución tras el fracaso en el Mundial 2026

En cuanto al aspecto táctico, Klopp confirmó que apostará por un sistema con cuatro defensores y una presión intensa tras la pérdida del balón. "Quiero una formación estable y una idea de juego clara. La presión después de perder la pelota será fundamental. Los equipos que ganaron los últimos Mundiales jugaron con línea de cuatro y nosotros seguiremos ese camino", explicó.

Consultado sobre el futuro de Joshua Kimmich, evitó confirmar su continuidad como referente del equipo. "Jugará quien esté en mejor nivel, quien tenga ganas de competir y quien haga crecer al equipo. Hoy nadie tiene el puesto asegurado. Este es un nuevo comienzo", afirmó.

El nuevo seleccionador también recordó el incómodo episodio que protagonizó con Julian Nagelsmann durante el último Mundial, cuando un comentario suyo fue interpretado como una señal de que el entonces entrenador tenía los días contados. "Fue uno de los peores momentos para mí. Me disculpé con Julian y aceptó mis disculpas. No quedó ningún resentimiento y le deseo lo mejor", aseguró.

Klopp reconoció que dirigir a Alemania representa el mayor desafío de su carrera y admitió la enorme responsabilidad que implica el cargo. "Es un honor inmenso estar aquí. Cuando miro hacia atrás y pienso de dónde vengo, nunca imaginé llegar a este lugar. Quiero trabajar con total compromiso y, si algún día consideran que no soy la persona indicada, me iré sin inconvenientes", señaló.

El nombramiento llegó tras una nueva decepción deportiva para el seleccionado alemán. Después del título obtenido en Brasil 2014, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en la Copa del Mundo 2026 cayó en los 16avos de final frente a Paraguay bajo la conducción de Julian Nagelsmann.

La Federación Alemana de Fútbol respaldó de manera unánime la contratación del ex entrenador de Liverpool y Borussia Dortmund. El presidente Bernd Neuendorf aseguró que Klopp fue "la primera opción desde el primer momento", mientras que Hans-Joachim Watzke destacó su capacidad para liderar grupos y potenciar el rendimiento de sus futbolistas.

Con una generación de jóvenes campeones en las categorías juveniles y un proyecto a largo plazo, Alemania apuesta a que Klopp sea el hombre encargado de devolver al seleccionado a los primeros planos del fútbol mundial.