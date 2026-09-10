Victoria Granatto una de las Leonas aclaró sus dichos sobre Messi tras la polémica

La jugadora de Las Leonas afirmó que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto” y destacó su admiración por el capitán de la Selección argentina.
La integrante de la selección argentina de hockey Victoria Granatto publicó un comunicado luego de la controversia que provocaron sus declaraciones sobre Lionel Messi tras la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey. La jugadora aseguró que una de sus frases referidas al valor que tuvo el saludo del capitán de la Selección argentina de fútbol fue “absolutamente sacada de contexto”.
El descargo se conoció una semana después de aquella entrevista televisiva, luego de que sus palabras adquirieran una gran repercusión en redes sociales. Durante ese período, la jugadora platense, hermana de Majo Granatto, una de las referentes del seleccionado femenino, había colocado su cuenta de Instagram en privado y posteriormente decidió explicar públicamente su postura.
Tras la histórica conquista de Las Leonas, Victoria había participado del programa ESPN Hockey. Allí, mientras conversaban sobre el mensaje que Messi les había enviado a las campeonas, realizó una reflexión que rápidamente generó repercusiones.
“A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”, había expresado durante la transmisión.
Luego de que el fragmento comenzara a circular masivamente y recibiera críticas, además de mensajes de odio, Granatto utilizó sus redes sociales para aclarar qué había querido transmitir. Según explicó, sus palabras fueron interpretadas de manera diferente a su intención original.
“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, manifestó.
La jugadora sostuvo que su objetivo había sido reivindicar a las principales referentes históricas del hockey argentino y remarcar el impacto que tienen sobre las nuevas generaciones.
“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte”, explicó.
Al mismo tiempo, dejó en claro la admiración que tanto ella como sus compañeras sienten por Messi y destacó la importancia que tuvo el mensaje del futbolista para el plantel campeón.
“Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, señaló, en referencia también al retiro del astro rosarino de la Selección.
Granatto también cuestionó la manera en que sus declaraciones fueron difundidas y consideró que hubo una interpretación intencional de sus palabras.
“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, sostuvo.
Finalmente, aclaró que sus expresiones representaban exclusivamente su propia postura y agradeció a quienes comprendieron desde el comienzo el sentido de sus declaraciones.
“Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.
En medio de la polémica también intervino su hermana Majo Granatto, quien defendió públicamente a Messi y remarcó su admiración por el capitán de la Selección argentina. “Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay”, escribió en sus redes sociales.
La controversia surgió luego de la histórica consagración de Las Leonas, que volvieron a conquistar el Mundial después de 16 años. Argentina empató 1-1 con Países Bajos durante el tiempo reglamentario y posteriormente se impuso en los penales. María José Granatto convirtió el gol argentino durante el encuentro.
Con este título, el seleccionado femenino sumó su tercer campeonato mundial, después de los obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Además, logró imponerse ante Países Bajos, vigente tricampeón mundial y máximo ganador histórico del certamen.
Victoria Granatto, por su parte, ya tenía una extensa trayectoria en el seleccionado. Surgida de Santa Bárbara de La Plata, llegó al equipo mayor en 2019 y fue parte del plantel que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, la plata olímpica en Tokio, la Pro League 2021/22 y el subcampeonato mundial de 2022.
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