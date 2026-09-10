Victoria Granatto una de las Leonas aclaró sus dichos sobre Messi tras la polémica

Luego de que el fragmento comenzara a circular masivamente y recibiera críticas, además de mensajes de odio, Granatto utilizó sus redes sociales para aclarar qué había querido transmitir. Según explicó, sus palabras fueron interpretadas de manera diferente a su intención original.

“En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”, manifestó.

La jugadora sostuvo que su objetivo había sido reivindicar a las principales referentes históricas del hockey argentino y remarcar el impacto que tienen sobre las nuevas generaciones.

“Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte”, explicó.

Al mismo tiempo, dejó en claro la admiración que tanto ella como sus compañeras sienten por Messi y destacó la importancia que tuvo el mensaje del futbolista para el plantel campeón.

“Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, señaló, en referencia también al retiro del astro rosarino de la Selección.

Granatto también cuestionó la manera en que sus declaraciones fueron difundidas y consideró que hubo una interpretación intencional de sus palabras.

“Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que sus expresiones representaban exclusivamente su propia postura y agradeció a quienes comprendieron desde el comienzo el sentido de sus declaraciones.

“Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.

En medio de la polémica también intervino su hermana Majo Granatto, quien defendió públicamente a Messi y remarcó su admiración por el capitán de la Selección argentina. “Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay”, escribió en sus redes sociales.

La controversia surgió luego de la histórica consagración de Las Leonas, que volvieron a conquistar el Mundial después de 16 años. Argentina empató 1-1 con Países Bajos durante el tiempo reglamentario y posteriormente se impuso en los penales. María José Granatto convirtió el gol argentino durante el encuentro.

Con este título, el seleccionado femenino sumó su tercer campeonato mundial, después de los obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Además, logró imponerse ante Países Bajos, vigente tricampeón mundial y máximo ganador histórico del certamen.

Victoria Granatto, por su parte, ya tenía una extensa trayectoria en el seleccionado. Surgida de Santa Bárbara de La Plata, llegó al equipo mayor en 2019 y fue parte del plantel que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, la plata olímpica en Tokio, la Pro League 2021/22 y el subcampeonato mundial de 2022.