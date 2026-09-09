Una asistencia de Messi a Casemiro salvó a Inter Miami contra Chicago Fire

Inter Miami se fue 1 a 0 abajo al entretiempo debido al gol de Lewandowski, quien definió de primera con categoría tras un centro al medio del área. Sin embargo, Leo se hizo cargo de un córner a los dos minutos del complemento y le puso el balón en la cabeza a Casemiro, quien le dio mucha dirección y fuerza al testazo para la igualdad.