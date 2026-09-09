Una asistencia de Messi a Casemiro salvó a Inter Miami contra Chicago Fire

Las Garzas lograron igualar 1 a 1 con el equipo encabezado por Lewandowski por la MLS gracias a un pase-gol de Leo y anotación del mediocampista brasilero.
Inter Miami rescató un empate con Chicago Fire por la fecha 24 de la MLS gracias al siempre determinante Lionel Messi. El rosarino asistió a Casemiro para lograr la igualdad 1 a 1 contra el conjunto encabezado por Robert Lewandowski y que el equipo siga prendido en la pelea del campeonato estadounidense.
Inter Miami se fue 1 a 0 abajo al entretiempo debido al gol de Lewandowski, quien definió de primera con categoría tras un centro al medio del área. Sin embargo, Leo se hizo cargo de un córner a los dos minutos del complemento y le puso el balón en la cabeza a Casemiro, quien le dio mucha dirección y fuerza al testazo para la igualdad.
Las Garzas fueron los protagonistas del encuentro, pero les costó romper el marcador. Hacía falta la zurda modo guante de Leo para la cabeza del brasilero, quien está maravillado con ser compañero del rosarino, algo que declara cada vez que puede en los medios.
Con este resultado, Inter Miami se ubica segundo en la Conferencia Este con 44 puntos, a nueve del líder Nashville. Cabe recordar que el equipo que sume más puntos, teniendo en cuenta las dos conferencias, alza el Supporters' Shield. Mientras que la MLS se define en los playoffs a los que acceden los que terminen en los primeros puestos de ambas conferencias.
comentar