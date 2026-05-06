Vuelve el Buenos Aires Premier Pádel P1

“Este torneo es una fiesta para los amantes del mejor pádel del mundo y también para la Ciudad, porque nos sigue posicionando como Capital Mundial del Deporte. Ya demostramos nuestra capacidad para organizar eventos masivos de primer nivel con la exhibición de Franco Colapinto, y ahora vamos por más: el Premier Pádel, el MotoGP y tal vez más pronto de lo que imaginamos, la Fórmula 1”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Se jugará en 8 canchas: la principal estará en el estadio Mary Terán de Weiss y las otras tres en el Pabellón América del Parque Olímpico, también en Villa Soldati. En el Pabellón África habrá otras cuatro canchas, en este caso para entrenamiento. El domingo 10 y el lunes 11 se disputará la Qualy (clasificación), con entrada gratuita en el Parque Roca. Y en el Obelisco, el lunes 11 a las 13.30 habrá una exhibición con las grandes figuras de este deporte.

“Después de lo que fue el histórico Road Show de Franco Colapinto en Palermo, es un orgullo para la Ciudad recibir una nueva edición de la Premier Pádel P1, que es un evento importantísimo que sigue creciendo: el año pasado fue récord mundial de público y este año, récord de parejas anotadas. Esto reafirma a Buenos Aires como una capital del deporte de nivel internacional”, afirmó el secretario de Deportes porteño, Fabián "Chino" Turnes.

Entre los competidores se destacan nombres como Agustín Tapia y Arturo Coello, ambos N° 1 del ranking mundial, Alejandro Galán (N° 3), Federico Chingotto (N° 3) y Juan Lebrón (N° 5). También Delfina Brea Senesi (N° 1), Gemma Triay Pons (N° 1), Beatriz González Fernández (N° 3), Paula Josemaría Martín (N° 4) y Ariana Sánchez Fallada (N° 5).

El Ranking Race 2026 es la clasificación anual del circuito y el podio entre los hombres está muy peleado, con Chingotto y Galán mano a mano en la punta, mientras que Tapia y Coello acechan desde atrás. Por el lado de las mujeres, se repite el mismo escenario: Brea Senesi y Triay Pons están primeras, seguidas por González Fernández y Martín.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek.

Premier Pádel es el circuito profesional oficial de pádel líder en el mundo, que establece el estándar global del deporte en competición de élite y alcance internacional. Fundado por Qatar Sports Investments en colaboración con la Federación Internacional de Pádel (FIP), el Qatar Airways Premier Pádel Tour reúne los jugadores y las jugadoras más importantes del mundo en algunos de los principales recintos deportivos del planeta.

Tras una histórica temporada 2025, en la que el circuito debutó en los Estados Unidos, la actual cuenta con 25 torneos en 17 países, incluyendo nuevos destinos como el Reino Unido y Sudáfrica. Este crecimiento refleja el rápido desarrollo global del pádel y el compromiso a largo plazo de Premier Pádel con la excelencia deportiva y el crecimiento sostenible.

Con transmisiones en más de 244 ciudades del mundo, Premier Pádel ofrece cobertura en directo a los aficionados de los seis continentes y desempeña un papel clave en el camino Olímpico del deporte liderado por la FIP.