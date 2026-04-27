Fórmula 1 en Buenos Aires: cómo va el proyecto y qué chances hay de que se concrete

El plan contempla una primera prueba con el MotoGP en 2027, aunque todo el desarrollo está orientado a facilitar una eventual llegada de la Fórmula 1. La estrategia apunta a evitar futuras reformas costosas y presentar un circuito ya adaptado a las exigencias de la categoría, lo que permitiría reducir tiempos si surge una oportunidad concreta. En ese proceso, la Ciudad trabaja junto a la empresa Tilke, la FIA y Liberty Media, responsable de la organización del campeonato.

A este escenario se suman factores externos que podrían jugar a favor. El conflicto en Medio Oriente, que ya obligó a suspender las carreras de Bahréin y Arabia Saudita de esta temporada y podría abrir espacios en el calendario, mientras que un contexto económico local con participación de marcas privadas en eventos recientes. Estos elementos, que no estaban previstos inicialmente, hoy aparecen como variables que potencian el proyecto.

Sin embargo, la decisión final no depende de la Argentina. El ingreso al calendario responde a una lógica global que combina contratos, rotación de sedes y estrategia comercial, por lo que no hay fechas confirmadas y tampoco existe la posibilidad de elevar la cantidad de jornadas más allá de las 24 actuales, por pedido de los equipos. Desde la organización local insisten en que la clave es estar listos, contar con infraestructura, financiamiento y respaldo del público. En ese escenario, Buenos Aires busca posicionarse para que, cuando surja la oportunidad, la respuesta sea inmediata.