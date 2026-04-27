Fórmula 1 en Buenos Aires: cómo va el proyecto y qué chances hay de que se concrete

La Ciudad avanza con obras en el Gálvez y gestiones ante la FIA y Liberty Media, mientras factores externos mejoran el escenario para su regreso al país.
La posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina dejó de ser una idea lejana y empezó a tomar forma concreta con la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, que reunió a más de 600.000 personas y funcionó como una demostración de convocatoria y capacidad organizativa, dos factores clave para posicionar al país como sede.
El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, explicó que el objetivo no es apresurar definiciones sino cumplir con todos los requisitos exigidos por la categoría. “Esto suma, demuestra que estamos a la altura, pero después depende de muchas otras cosas”, señaló al tiempo que destacó que la prioridad es estar preparados. La organización del evento, que no registró incidentes de gravedad, reforzó esa idea de capacidad logística.
En paralelo, el proyecto avanza sobre una base concreta: la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para alcanzar los estándares internacionales. Las obras, iniciadas en enero, apuntan a lograr un circuito de Grado 1, condición indispensable para recibir a la Fórmula 1, con plazos que prevén tener la pista lista entre noviembre y diciembre. El rediseño incluye modificaciones estructurales como una nueva horquilla para extender el trazado y un túnel logístico, pensados directamente con la Máxima en mente.
El plan contempla una primera prueba con el MotoGP en 2027, aunque todo el desarrollo está orientado a facilitar una eventual llegada de la Fórmula 1. La estrategia apunta a evitar futuras reformas costosas y presentar un circuito ya adaptado a las exigencias de la categoría, lo que permitiría reducir tiempos si surge una oportunidad concreta. En ese proceso, la Ciudad trabaja junto a la empresa Tilke, la FIA y Liberty Media, responsable de la organización del campeonato.
A este escenario se suman factores externos que podrían jugar a favor. El conflicto en Medio Oriente, que ya obligó a suspender las carreras de Bahréin y Arabia Saudita de esta temporada y podría abrir espacios en el calendario, mientras que un contexto económico local con participación de marcas privadas en eventos recientes. Estos elementos, que no estaban previstos inicialmente, hoy aparecen como variables que potencian el proyecto.
Sin embargo, la decisión final no depende de la Argentina. El ingreso al calendario responde a una lógica global que combina contratos, rotación de sedes y estrategia comercial, por lo que no hay fechas confirmadas y tampoco existe la posibilidad de elevar la cantidad de jornadas más allá de las 24 actuales, por pedido de los equipos. Desde la organización local insisten en que la clave es estar listos, contar con infraestructura, financiamiento y respaldo del público. En ese escenario, Buenos Aires busca posicionarse para que, cuando surja la oportunidad, la respuesta sea inmediata.
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