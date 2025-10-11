Diego Santilli celebró el fallo de la Cámara Nacional Electoral: "Era lo que correspondía"

“Lo tomé como algo correcto. Era lo que correspondía, pero tenía que tomar la decisión la Justicia”, afirmó el dirigente en declaraciones radiales.

Santilli se mostró escéptico ante la posibilidad de que se reimpriman las boletas, que aún conservan la imagen de José Luis Espert, desplazado tras el fallo de la Cámara y señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. “No creo que las vayan a cambiar”, sostuvo.

El legislador, que combina su pertenencia al PRO con su alianza con el oficialismo libertario, llamó a los votantes de Milei a “no aflojar” y respaldó el rumbo del Gobierno. “Vamos por la reforma laboral, la baja de impuestos y un código penal de tolerancia cero al delito”, enumeró el dirigente bonaerense.

Desde que se conoció la renuncia de José Luis Espert, el presidente Javier Milei y los principales armadores de la Libertad Avanza indicaron que el elegido para ocupar su lugar era Santilli y así comenzaron las presentaciones legales.

Luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) oficializó este lunes ante la Justicia el pedido para reimprimir las boletas electorales que se utilizarán el domingo 26 de octubre.

El martes, el líder libertario se mostró en Mar del Plata junto al ahora primer candidato a diputado en todas las actividades de campaña en la ciudad balnearia y elogió su figura. Tras lograr el primer lugar para el "Colorado", el segundo objetivo del Gobierno es lograr que Espert no salga en las boletas, pero la reimpresión parece difícil.

Se estima que la reimpresión del total de las boletas para la provincia de Buenos Aires tendría un valor de 15.000 millones de pesos.

El fallo de la Cämara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre. De esta manera, Diego Santilli encabezará la boleta libertaria en ese distrito, tras la renuncia del economista.

El tribunal fundamentó su decisión en la Ley de Paridad de Género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado; en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Santilli.

En su resolución, la CNE cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva”, al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

La decisión marca un antecedente importante en el marco de las próximas elecciones legislativas y reafirma la vigencia de los criterios de paridad establecidos por la normativa electoral vigente.

Ahora, resta que la CNE opine sobre la reimpresión de boletas, un tema que también viene con una queja del oficialismo, ya que en primer término la Junta Electoral bonaerense consideró que no deben hacerse de vuelta, aunque lleven la cara de Espert. La Cámara deberá pronunciarse y decir si coincide con la Junta, o si manda a reimprimir con el rostro de Santilli.