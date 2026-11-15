Javier Milei ratificó que irá por la reelección y un exfuncionario habló de acompañarlo en la fórmula

El Presidente dejó en claro que buscará un segundo mandato y fijó una serie de metas económicas. Horas después, un exjefe de Gabinete se mostró dispuesto integrar la fórmula en los comicios de 2027.
El presidente Javier Milei ratificó en las últimas horas que irá por la reelección en los comicios de 2027. Lo hizo durante la inauguración de la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", donde despejó las incógnitas sobre sus planes políticos y avanzó en algunas promesas económicas.
"Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección", afirmó el líder de La Libertad Avanza.
En su mensaje, Milei dio a conocer algunos objetivos económicos de cara a un eventual segundo mandato. Entre ellos, mencionó la ampliación de las relaciones comerciales del país hasta alcanzar al 90% del mundo y la devolución a los argentinos 500.000 millones de dólares en impuestos; una cantidad que equiparó con la deuda nacional si se cumple el escenario económico previsto.
El libertario también defendió el rumbo económico de su gestión y, pese a las consecuencias en la sociedad de su política de ajustes, consideró que el país está recuperándose. "En los 100 años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más", señaló, antes de recalcar que la economía nacional está volviendo a crecer.
Al cerrar su exposición, Milei volvió a reivindicar el pensamiento liberal y su relación con la identidad nacional. "El compromiso irrestricto con la libertad es lo que alguna vez nos hizo grandes y es lo que nos volverá a hacer grandes nuevamente", expresó.
Horas después de que Milei ratificara que buscará la reelección en 2027, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a manifestar su apoyo al Presidente y opinó que no habrá un candidato alternativo, en caso de que logre consolidar su programa económico.
"Los candidatos de este sector, del sector centro-derecha, si querés, los sectores liberales, tienen un problema: si el gobierno de Milei tiene éxito, como yo pienso que lo va a tener, no hay otra candidatura que la de Milei", sostuvo el exfuncionario en declaraciones radiales.
A la hora de fundamentar su postura, Francos destacó el liderazgo del mandatario en la implementación del programa económico y político desde diciembre de 2023. "El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar, el que puede sostenerlo y que ha ido contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo, enfrentándose a mucha gente, es Milei".
El exfuncionario también fue consultado sobre la posibilidad de acompañar al libertario en una fórmula presidencial. Más allá de aclarar que esa definición depende del Presidente, no cerró la puerta: "Por supuesto que lo acompañaría si me lo pidiera".
Francos, vale recordar, se desempeñó como jefe de Gabinete entre fines de mayo de 2024 y el 31 de octubre de 2025, cuando presentó la renuncia y fue reemplazado por Manuel Adorni en el cargo. Al comienzo de la gestión de Milei, había estado al frente del Ministerio del Interior.
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