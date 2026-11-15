Javier Milei ratificó que irá por la reelección y un exfuncionario habló de acompañarlo en la fórmula

Al cerrar su exposición, Milei volvió a reivindicar el pensamiento liberal y su relación con la identidad nacional. "El compromiso irrestricto con la libertad es lo que alguna vez nos hizo grandes y es lo que nos volverá a hacer grandes nuevamente", expresó.

Quién es el funcionario que no descarta acompañar a Milei en la fórmula

Horas después de que Milei ratificara que buscará la reelección en 2027, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a manifestar su apoyo al Presidente y opinó que no habrá un candidato alternativo, en caso de que logre consolidar su programa económico.

"Los candidatos de este sector, del sector centro-derecha, si querés, los sectores liberales, tienen un problema: si el gobierno de Milei tiene éxito, como yo pienso que lo va a tener, no hay otra candidatura que la de Milei", sostuvo el exfuncionario en declaraciones radiales.

A la hora de fundamentar su postura, Francos destacó el liderazgo del mandatario en la implementación del programa económico y político desde diciembre de 2023. "El que ha llevado adelante este programa, el que lo ha podido garantizar, el que puede sostenerlo y que ha ido contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo, enfrentándose a mucha gente, es Milei".

Guillermo Francos fue un funcionario de peso al comienzo de la gestión de Javier Milei.

El exfuncionario también fue consultado sobre la posibilidad de acompañar al libertario en una fórmula presidencial. Más allá de aclarar que esa definición depende del Presidente, no cerró la puerta: "Por supuesto que lo acompañaría si me lo pidiera".

Francos, vale recordar, se desempeñó como jefe de Gabinete entre fines de mayo de 2024 y el 31 de octubre de 2025, cuando presentó la renuncia y fue reemplazado por Manuel Adorni en el cargo. Al comienzo de la gestión de Milei, había estado al frente del Ministerio del Interior.