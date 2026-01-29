Expectativas sobre la inflación: enero mostró una caída generalizada en todo el país

El informe, basado en más de 1000 encuestas realizadas a nivel nacional, señala que la reducción de las expectativas inflacionarias se observa en todas las regiones del país y en los distintos niveles de ingreso. La mediana de las respuestas, en tanto, se mantuvo estable en el 25%.

Por regiones, el interior del país registró una de las bajas más marcadas: el promedio de inflación esperada pasó de 32,6% en diciembre a 29,5% en enero. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la proyección descendió de 35% a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires la reducción fue más moderada, de 36,3% a 35%.

La encuesta también reflejó una mejora en las expectativas según el nivel de ingresos, aunque con diferencias persistentes. Entre los hogares de mayores recursos, la inflación esperada bajó de 32,4% a 29,2%. En los hogares de menores ingresos, en cambio, el promedio se redujo de 37,5% a 35,5%, lo que amplió la brecha entre ambos segmentos.

“La disminución en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso, aunque con distinta magnitud”, explicó Sebastián Auguste, director del CIF.

carniceria El precio de la carne se ubica por debajo de la inflación y se lo adjudican a la fuerte caída del consumo.

En cuanto a la inflación mensual, la encuesta incorporó desde mayo de 2023 una pregunta específica sobre la evolución de los precios en los próximos 30 días. Para enero, el promedio de inflación esperada fue de 3,71%, frente al 4,59% registrado en diciembre, con una mediana que se mantuvo en el 3%. El relevamiento se realizó entre el 5 y el 15 de enero.

El informe advierte que, pese a la moderación en las expectativas, persisten diferencias regionales y sociales, lo que seguirá siendo un factor clave para anticipar el rumbo de la economía en los próximos meses.

En paralelo, enero marca el debut del nuevo índice de inflación que comenzará a aplicar el Indec, basado en la canasta de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004. El cambio apunta a reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales y modificará la ponderación de rubros como vivienda, transporte, salud y servicios públicos.

Este ajuste metodológico se da en un contexto en el que, pese a la baja de las expectativas, las proyecciones para 2026 siguen muy por encima de las previsiones oficiales. Los analistas privados continúan estimando niveles superiores al 20%, lejos del 10,1% previsto en la ley de Presupuesto, mientras que distintas consultoras ubican la inflación de enero en torno al 2,3%, lo que marcaría una desaceleración respecto de diciembre y un retorno a niveles similares a los de octubre.