Los salarios registrados quedaron levemente por debajo de la inflación en mayo

El alza fue de 2% frente a una inflación del mismo mes de 2,1%. El promedio general de suba de los sueldos fue del 2,2% impulsada por un increible aumento del 3,5% en lo singresos de los empleados "en negro".
El índice de salarios subió 2,2% en mayo de 2026 respecto del mes previo y 35,9% interanual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera el indicador acumuló una suba de 15,2% con respecto a diciembre de 2025.
Este aumento de salarios fue casi el mismo que la inflación del mayo, que fue del 2,1%. El crecimiento mensual se debió a subas de 2,0% en el sector privado registrado, 1,5% en el sector público y 3,5% en el sector privado no registrado.
En mayo, el índice de salarios acumuló una suba de 15,2% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 12,3% en el sector privado registrado, 13,7% en el sector público y 23,9% en el sector privado no registrado, en tanto, la suba del Índice de Precios al consumidor fue del 14,7%
El índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 1,9% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 1,4%.
Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,5% y 29,0%, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 12,4% para el subsector público nacional y de 14,1% para el subsector público provincial.
El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos.
La serie muestra la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público desde noviembre de 2015 en adelante. A partir de octubre de 2016 se incorporó la serie del sector privado no registrado y el cálculo del Índice de salarios total, que resulta de la agregación de los índices de salarios de los componentes mencionados.
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