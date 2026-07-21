Expropiación de Aerolíneas Argentinas: el país tendrá que pagar U$s390 millones

Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.

Titan Consortium, el fondo que tiene una sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, busca embargar activos del país.

En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.

Luego, la demanda, pasó a manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar juicios de esta clase, entre otros, el conocido por la expropiación de la petrolera YPF.

En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses.

Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.