Expropiación de Aerolíneas Argentinas: el país tendrá que pagar U$s390 millones

El Tribunal de Columbia, en los Estados Unidos, falló en contra de la Argentina y la obligó a pagar ese monto al fondo de inversión Titan Consortium.
La Corte de Apelaciones de Columbia, en los Estados Unidos, desestimó una apelación de la Argentina contra el fondo de inversión, Titan Consortium en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La argentina había perdido el juicio en el Ciadi, que determinó que debía pagar US$ 320 millones más intereses. De todos modos, el monto sería de unos US$ 390 millones.
"Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, quien sigue los pleitos que el gobierno argentino enfrenta por las expropiaciones realizadas a empresas extranjeras y tenedores de bonos en "default" que no ingresaron a los sucesivos canjes.
La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.
En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.
Luego, la demanda, pasó a manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar juicios de esta clase, entre otros, el conocido por la expropiación de la petrolera YPF.
En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses.
Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.
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