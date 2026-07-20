El dólar oficial operó estable y cerró en $1.500 en el inicio de la semana

En ese contexto, el Banco Central (BCRA) compró US$32 millones y las reservas brutas de la entidad quedaron en US$48.807.

El S&P Merval subió 0,9% a 3.229.804. En cuanto a los ADRs, crecieron los de Edenor (+2,3%), Pampa Energía (+2,2%) y Central Puerto (+1,9%).

Mientras tanto, entre los títulos en moneda dura resaltaron los avances del Bonar 2030 (+0,4%) y el Global 2030 (+0,4%). En ese marco, el riesgo país cayó 1,4% hasta las 416 unidades.

ARCA prorrogó la presentación de la declaración jurada de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al periodo fiscal 2025, pero mantiene la fecha del vencimiento del pago en una semana.

La medida implementada este lunes mediante la Resolución General 5876/2026, publicada en el Boletín Oficial, implica la disociación de las fechas de vencimiento para las personas humanas y sucesiones indivisas. Según el cronograma fijado por el organismo: