El dólar oficial operó estable y cerró en $1.500 en el inicio de la semana

En el mercado mayorista, el billete estadounidense subió $3 y terminó a $1.481 para la venta, mientras que el blue se ubicó en $1.535. El Banco Central compró US$32 millones.
El dólar oficial minorista operó estable en el arranque de la semana y se ofreció a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BN)
El dólar mayorista subió $3 a $1.481 para la venta, luego del leve retroceso de la semana pasada. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable.
Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) finalizó a $1.572,01 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%. El dólar MEP cerró a $1.513,59 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
En ese contexto, el Banco Central (BCRA) compró US$32 millones y las reservas brutas de la entidad quedaron en US$48.807.
El S&P Merval subió 0,9% a 3.229.804. En cuanto a los ADRs, crecieron los de Edenor (+2,3%), Pampa Energía (+2,2%) y Central Puerto (+1,9%).
Mientras tanto, entre los títulos en moneda dura resaltaron los avances del Bonar 2030 (+0,4%) y el Global 2030 (+0,4%). En ese marco, el riesgo país cayó 1,4% hasta las 416 unidades.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al periodo fiscal 2025, pero mantiene la fecha del vencimiento del pago en una semana.
La medida implementada este lunes mediante la Resolución General 5876/2026, publicada en el Boletín Oficial, implica la disociación de las fechas de vencimiento para las personas humanas y sucesiones indivisas. Según el cronograma fijado por el organismo:
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