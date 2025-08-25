ARBA: nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo

De generarse igualmente un crédito fiscal, ARBA aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas, lo que aporta previsibilidad y resguarda el capital de trabajo en un contexto de ventas deprimidas y tasas de interés elevadas.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, afirmó: “Con este régimen de Saldos a Favor Cero damos un paso decisivo para evitar la acumulación de saldos a favor, ordenar el flujo de anticipos y cuidar el capital de trabajo de quienes producen y generan empleo en la Provincia”.

WhatsApp Image 2025-04-09 at 16.00.50.jpeg El titular de ARBA, Cristian Girard aseguró que el ajuste de Milei lo pagan las provincias

En paralelo, se mejora la devolución exprés de saldos a favor: el tope para tramitarla por web se eleva de $1 millón a $3,5 millones (incremento del 250%), con acreditación en hasta 72 horas hábiles en la cuenta bancaria declarada. Alcanza Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores.

Girard agregó: “Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof trabajamos para reducir la acumulación de SAF y acelerar las devoluciones. Hasta la fecha ya devolvimos más de un billón de pesos, y eso redujo a menos de un tercio el stock acumulado. Somos la provincia que más redujo el SAF en los últimos 5 años. Es una decisión de gestión: agilidad, transparencia y previsibilidad para el entramado productivo”.

Agentes de Recaudación

El paquete de administración tributaria incluye además un reordenamiento del esquema de Agentes de Recaudación, con una plataforma digital de comprobantes para emitir y consultar retenciones en tiempo real y generar declaraciones juradas pre armadas, mejorando el control sistémico y la transparencia.

Con enfoque productivo y de alivio financiero, se suspenden hasta fin de año los embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas, de modo de no afectar el capital de trabajo, sin dejar de gestionar la regularización de obligaciones.

Estas acciones simplifican el cumplimiento, bajan la carga administrativa y aceleran la devolución de créditos fiscales: objetivos clave para pymes y micropymes que necesitan liquidez y reglas claras para sostener la actividad y el empleo en la Provincia de Buenos Aires.

Cómo acceder a la devolución express

La implementación del nuevo régimen y las mejoras en la devolución exprés se gestionan en forma digital desde la web de ARBA, con acreditación directa en la cuenta bancaria (CBU) declarada para reintegros y seguimiento online de trámites.