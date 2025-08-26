ARBA suspendió hasta fin de año los embargos de cuentas bancarias para acompañar al sector productivo

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, sostuvo que “esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof. Desde que asumió Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”.

En los fundamentos de la norma, se explica que la medida es de “carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago. El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”.

El paquete anunciado por el gobernador Kicillof incluye iniciativas de administración tributaria que buscan aliviar la carga fiscal y simplificar trámites:

Nuevo régimen SAF 0 : ajusta alícuotas para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo.

: ajusta alícuotas para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo. Reordenamiento de Agentes de Recaudación : implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores para un sistema más equitativo.

: implementación de una plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores para un sistema más equitativo. Mejora del sistema de devolución exprés de saldos a favor: ampliación del tope de devolución automática de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas.

ampliación del tope de devolución automática de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en hasta 72 horas. Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: se incorporará automáticamente a monotributistas bonaerenses que aún no adhirieron, extendiendo beneficios de simplificación.

“ Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense. Con un Estado presente y herramientas más justas, avanzamos hacia una administración tributaria más cercana, eficiente y equitativa”, concluyó Girard.