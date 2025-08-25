El dólar oficial subió $35 y el blue anotó su valor nominal más alto desde abril

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, mostró también una tendencia al alza: trepó $41 a $1.362.

Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo subió otros $20 y alcanzó su valor nominal más alto en cuatro meses y medio. El informal finalizó a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar MEP operó a $1.357,16 y se ubicó debajo del oficial por primera vez en seis ruedas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%.

“Si el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires al Gobierno le va mal, que sería perder por más de cinco puntos, las seis semanas siguientes el dólar podría subir y los bonos bajar. Pero esto debería ser transitorio. Las encuestas nacionales dan como ganador a Milei en octubre. De ocurrir, se revertirá la suba del dólar y la baja de bonos que ocurra durante septiembre", señaló Fernando Marull, economista de FMyA.

"Se vienen semanas picantes: los inversores adversos al riesgo o pesimistas deberían dolarizarse y evitar la volatilidad por unas semanas”, agregó.

Cayeron los bonos y subió el riesgo país

El S&P Merval cayó 3,5% este lunes a 2.033.210,180 puntos básicos en pesos, mientras que medido en dólares descendió 5,2% a 1.492,96 unidades. Entre las acciones que más bajaron estuvieron los papeles Sociedad Comercial del Plata (-7,8%), Metrogas (-6,9%), y Grupo Supervielle (-6,4%).

También se vio una fuerte merma en los ADRs que bajan con fuerza de la mano de Grupo Supervielle (-10,2%), Banco Macro (-8,2%), y Edenor (-7,8%).

En la bolsa plaza local, los bonos que más caen son el Bonar 2038 (-4%), y el Global 2041 (-3,9%). Mientras que en la plaza extranjera, la deuda argentina se hunde hasta 2,4%.

Con las fuertes mermas de este lunes se especula con el riesgo país que haya superado los 800 puntos, lo que lo deja en el peor dato en los últimos 4 meses.