Economía |

El dólar oficial subió $35 y el blue anotó su valor nominal más alto desde abril

En medio de la filtración de los audios en la causa sobre la ANDIS, la divisa norteamericana trepó en el Banco Nación y el mercado informal. Cayeron los bonos y creció el riesgo país.

El dólar oficial minorista cerró este lunes en las pizarras del Banco Nación a $1.370 y registró un avance de $35 en comparación con el cierre de la semana pasada. El valor promedio de la moneda estadounidense fue de $1367,98, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, mostró también una tendencia al alza: trepó $41 a $1.362.

Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo subió otros $20 y alcanzó su valor nominal más alto en cuatro meses y medio. El informal finalizó a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar MEP operó a $1.357,16 y se ubicó debajo del oficial por primera vez en seis ruedas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.357,01, lo cual deja una brecha con el oficial negativa de -0,4%.

“Si el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires al Gobierno le va mal, que sería perder por más de cinco puntos, las seis semanas siguientes el dólar podría subir y los bonos bajar. Pero esto debería ser transitorio. Las encuestas nacionales dan como ganador a Milei en octubre. De ocurrir, se revertirá la suba del dólar y la baja de bonos que ocurra durante septiembre", señaló Fernando Marull, economista de FMyA.

"Se vienen semanas picantes: los inversores adversos al riesgo o pesimistas deberían dolarizarse y evitar la volatilidad por unas semanas”, agregó.

riesgopaisbuena1.webp

Cayeron los bonos y subió el riesgo país

El S&P Merval cayó 3,5% este lunes a 2.033.210,180 puntos básicos en pesos, mientras que medido en dólares descendió 5,2% a 1.492,96 unidades. Entre las acciones que más bajaron estuvieron los papeles Sociedad Comercial del Plata (-7,8%), Metrogas (-6,9%), y Grupo Supervielle (-6,4%).

También se vio una fuerte merma en los ADRs que bajan con fuerza de la mano de Grupo Supervielle (-10,2%), Banco Macro (-8,2%), y Edenor (-7,8%).

En la bolsa plaza local, los bonos que más caen son el Bonar 2038 (-4%), y el Global 2041 (-3,9%). Mientras que en la plaza extranjera, la deuda argentina se hunde hasta 2,4%.

Con las fuertes mermas de este lunes se especula con el riesgo país que haya superado los 800 puntos, lo que lo deja en el peor dato en los últimos 4 meses.

