Las reservas del Banco Central alcanzaron un pico máximo en casi siete años

La autoridad monetaria sumó divisas por quinta rueda consecutiva y el stock superó los US$49.600 millones, impulsado además por la mejora en la cotización del oro.

El Banco Central (BCRA) volvió a terminar este martes con saldo comprador en el mercado oficial de cambios y las reservas internacionales alcanzaron su nivel más alto en casi siete años. La autoridad monetaria adquirió US$28 millones durante la rueda y elevó el stock bruto hasta US$49.642 millones, luego de un incremento diario de US$266 millones favorecido por las compras de divisas y la valorización de sus activos.