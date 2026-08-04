Las reservas del Banco Central alcanzaron un pico máximo en casi siete años

La autoridad monetaria sumó divisas por quinta rueda consecutiva y el stock superó los US$49.600 millones, impulsado además por la mejora en la cotización del oro.
El Banco Central (BCRA) volvió a terminar este martes con saldo comprador en el mercado oficial de cambios y las reservas internacionales alcanzaron su nivel más alto en casi siete años. La autoridad monetaria adquirió US$28 millones durante la rueda y elevó el stock bruto hasta US$49.642 millones, luego de un incremento diario de US$266 millones favorecido por las compras de divisas y la valorización de sus activos.
Con este resultado, el BCRA acumuló US$46 millones de compras en los primeros días de agosto y US$13.373 millones en lo que va de 2026. Aunque el ritmo de intervención es inferior al registrado durante julio, el Banco Central encadenó cinco jornadas consecutivas con saldo positivo y mantuvo la estrategia de fortalecer las reservas internacionales.
El crecimiento del stock también respondió al desempeño de los activos que integran las reservas. El precio del oro avanzó cerca de un 1% y aportó aproximadamente u$s40 millones a la valuación de las tenencias, mientras que la apreciación del euro, la libra esterlina y el yuan frente al dólar también contribuyó al resultado positivo de la jornada.
En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió levemente y cerró en $1.496 para la venta, después de haber alcanzado los $1.500 durante las primeras operaciones del día. La aparición de oferta de divisas moderó la presión compradora y permitió que la cotización retrocediera antes del cierre, en una rueda con un volumen operado cercano a los u$s584 millones.
Los contratos de dólar futuro mostraron un comportamiento mixto, con leves subas en los vencimientos más cercanos y bajas en los plazos más largos. Los analistas sostienen que la intervención oficial en ese mercado continúa siendo una herramienta clave para contener las expectativas de devaluación, mientras el Banco Central busca consolidar la recuperación de reservas sin generar mayores tensiones sobre el tipo de cambio.
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