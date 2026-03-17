ARCA: cómo quedaron las nuevas escalas y cuotas del monotributo en marzo de 2026

Las nuevas cuotas desde marzo

A partir de esta actualización, los monotributistas comenzaron a afrontar nuevos valores en sus pagos mensuales. El monto varía según la categoría en la que se encuentre cada contribuyente, definida en función de su facturación anual.

Monotributo ARCA El monotributo incrementa sus cuotas y amplía los límites para seguir en el régimen.

En las categorías más bajas, como la A y la B, los valores continúan siendo los más accesibles del sistema. Sin embargo, también registraron aumentos en el componente impositivo, jubilatorio y de obra social.

En las categorías intermedias, donde se ubican muchos profesionales independientes, el ajuste se siente con mayor intensidad. En varios casos, este incremento obliga a revisar tarifas, honorarios y estructura de gastos para sostener la actividad.

Para las categorías más altas, el escenario es aún más exigente. Quienes tienen mayores niveles de facturación deben afrontar cuotas significativamente más elevadas para permanecer dentro del régimen, destinando una mayor proporción de sus ingresos al cumplimiento fiscal.

Cómo quedaron los topes de facturación

Además de las cuotas, uno de los aspectos centrales del monotributo son los límites de facturación anual, ya que determinan la permanencia dentro del régimen. Con la actualización de marzo de 2026, estos topes también fueron incrementados para acompañar la inflación.

Este cambio resulta clave para miles de contribuyentes, ya que evita que queden excluidos automáticamente. Sin embargo, el control de los ingresos sigue siendo fundamental.

En caso de superar el límite máximo permitido, incluso en la categoría más alta, el contribuyente debe pasar obligatoriamente al régimen general. Esto implica pagar IVA, Ganancias y otros impuestos, además de asumir mayores exigencias administrativas.

Para pequeños emprendimientos, ese salto puede representar un cambio significativo en su estructura de costos. Por eso, cada actualización del monotributo reabre el debate sobre la presión fiscal y la necesidad de adaptar el sistema a la realidad económica.

En este contexto, cada vez más contribuyentes monitorean de cerca su facturación para evitar sobresaltos en la recategorización y mantenerse dentro del esquema simplificado.