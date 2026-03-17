Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció "prácticas mafiosas" de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli

Indagatoria en vivo y definiciones clave

La audiencia de este martes forma parte del inicio de la etapa de indagatorias, con Cristina Kirchner como primera en declarar. También están citados Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa, todos vinculados al expediente.

Durante la jornada, la exmandataria protagonizó un tenso cruce con el tribunal cuando fue consultada sobre si tenía apodos, en uno de los momentos más incómodos de la audiencia.

Cerca de las 10 de la mañana, defendió la obra pública al señalar que fue “tan estigmatizada” y remarcó que genera empleo, además de vincular su desarrollo con gobiernos “populistas”. En ese contexto, volvió a cuestionar la causa y sostuvo que “es un gran disparate”, al tiempo que insistió en que las pruebas fueron manipuladas.

“¿Es creíble todo esto? ¿Cómo me pagaron, cómo fue?”, planteó de manera retórica, y reiteró sus críticas a la instrucción del caso y al accionar judicial.

En el tramo final de su exposición, lanzó una de las frases más contundentes: “Me puedo morir presa con este sistema judicial, pero en algún momento esto se va a terminar”, en referencia a sus cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia.

Además, volvió a apuntar contra el sistema judicial en su conjunto y lo vinculó con el contexto político actual. En ese sentido, cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei, a quien acusó de interferir en otro poder del Estado al referirse públicamente a su situación judicial.

También criticó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y advirtió sobre un creciente desprestigio de la Justicia, que, según sostuvo, podría profundizarse en un escenario de deterioro económico.

En otro tramo, reforzó su hipótesis de persecución judicial y apuntó contra el Ministerio Público Fiscal, denunciando supuestas maniobras irregulares en la investigación y vínculos indebidos en la construcción del caso. Finalmente, cuestionó la coherencia de las acusaciones en su contra: “Dicen que favorecía a unos empresarios y ahora que soy socia de todos. Sean más coherentes a la hora de perseguir”, concluyó.

Minutos después de finalizar su declaración, a las 10:08, Cristina Kirchner se retiró de Comodoro Py tras prestar indagatoria, en la que no respondió preguntas ni del tribunal ni de la fiscal general Fabiana León.

Junto con su salida, también dejaron los tribunales de Retiro dirigentes políticos como Juan Grabois, Gustavo Valdés, Mayra Mendoza y Federico Otermín, entre otros.