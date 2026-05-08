ARCA amplió la denuncia contra la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

ARCA en la denuncia sostiene que en las operaciones hay “indicios graves, precisos y concordantes” relacionados la evasión tributaria y que se ve agravada por las facturas apócrifa.

pablo-toviggino-y-claudio-tapia-los-hombres-VG4KEF6WE5BUDADEJGZXF7HC7M La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Sebastián Argibay y postergó la decisión sobre los pedidos de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Por otro lado, además de Tapia y Toviggino, en la investigación están insinuados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo y, la ampliación de denuncia fue presentada después de haberse realizado fiscalizaciones y cruces de información bancaria llevados adelantes por ARCA sobre las operaciones económicas que están vinculadas centralmente al predio de Ezeiza.

En ella, la investigación descubrió pagos de la AFA a una serie de empresas de irregularidades estructurales. En este sentido, el curso de la investigación siguió con un segundo lote de compañías que lograron ser detectadas mediante el cruce de facturación electrónica. Al respecto, para ARCA, varias de las empresas eran parte integrante de la base de contribuyentes calificados de “no confiables”.

En este contexto, ARCA mantiene la postura de que las operaciones en fase de investigación se hicieron durante varios ejercicios fiscales de manera consecutivos por lo que la utilización de las facturas no fue un hecho aislado, sino más un mecanismo permanente.

Por ello, Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y cada uno de los dirigentes involucrados sean llamados a prestar declaración indagatoria. También hizo el reclamo de que la Justicia siga a fondo con la investigación en relación a toda la estructura financiera que se utilizaba en las operaciones observadas.