ARCA detectó irregularidades en empresas y empleados por datos inflados

El organismo recaudador alertó sobre retenciones mal aplicadas y gastos en indumentaria deportiva excesivos y activó un operativo de control sobre el Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó un operativo de control sobre el Impuesto a la Ganancias que corresponde la período fiscal 2025. El organismo recaudador pondrá foco en inconsistencias detectadas tanto en empresas como en empleados en relación de dependencia.

ARCA intimó a empresas y empleados por irregularidades.

ARCA ya comenzó a enviar notificaciones masivas a compañías que no practicaron las retenciones que les correspondían a su nómina y a empleados que "inflaron" sus deducciones para pagar menos impuestos.

Las cartas de advertencia hacia los empleados expresan: "Te sugerimos verificar que no haya ocurrido algún error al cargar los comprobantes". Esto es por la detección de casos en donde los montos informados en concepto de indumentaria y equipamiento resultan desproporcionados respecto a la remuneración percibida.

Los trabajadores tienen tiempo hasta el 31 de marzo para rectificar su declaración en el Siradig y evitar futuras sanciones o ajustes.

Por otra parte, ARCA le envió a los empleadores que deberían haber actuado como agentes de retención y no lo hicieron. El organismo los intimó con este mensaje: "Se identificaron relaciones laborales que, debido a los montos de remuneraciones percibidas, resultarían alcanzadas por el régimen".

Las empresas tienen plazo hasta el 30 de marzo para realizar la liquidación anual correcta y presentar el Formulario F.

