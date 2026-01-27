ARCA detectó irregularidades en empresas y empleados por datos inflados

ARCA ARCA intimó a empresas y empleados por irregularidades.

ARCA ya comenzó a enviar notificaciones masivas a compañías que no practicaron las retenciones que les correspondían a su nómina y a empleados que "inflaron" sus deducciones para pagar menos impuestos.

Las cartas de advertencia hacia los empleados expresan: "Te sugerimos verificar que no haya ocurrido algún error al cargar los comprobantes". Esto es por la detección de casos en donde los montos informados en concepto de indumentaria y equipamiento resultan desproporcionados respecto a la remuneración percibida.

Los trabajadores tienen tiempo hasta el 31 de marzo para rectificar su declaración en el Siradig y evitar futuras sanciones o ajustes.

Por otra parte, ARCA le envió a los empleadores que deberían haber actuado como agentes de retención y no lo hicieron. El organismo los intimó con este mensaje: "Se identificaron relaciones laborales que, debido a los montos de remuneraciones percibidas, resultarían alcanzadas por el régimen".

Las empresas tienen plazo hasta el 30 de marzo para realizar la liquidación anual correcta y presentar el Formulario F.