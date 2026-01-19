ARCA será querellante en la causa contra AFA por la apropiación de $19.300 millones

La medida habilita a los abogados de la ARCA a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Chiqui Tapia.

La causa comenzó a través de una denuncia presentada por la ARCA el pasado 12 de diciembre, donde alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.

Ante esto, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial pidió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Chiqui Tapia AFA

Mientras que el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero para que se avance en la causa sin esperar a febrero.

El documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones. Con los aportes de la Seguridad Social, lo que se les descuenta a los empleados de los clubes, la cifra escala a más de $8.600 millones.