Política |

ARCA será querellante en la causa contra AFA por la apropiación de $19.300 millones

La Justicia dictaminó que el ente recaudador tenga total acceso en la causa que investiga una apropiación indebida de fondos por parte de la institución.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

La medida habilita a los abogados de la ARCA a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Chiqui Tapia.

ADEMÁS: Guillermo Tofoni llevó a la Justicia a Pablo Toviggino por amenazas

La causa comenzó a través de una denuncia presentada por la ARCA el pasado 12 de diciembre, donde alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.

Ante esto, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial pidió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Chiqui Tapia AFA

Mientras que el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero para que se avance en la causa sin esperar a febrero.

El documento oficial presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a la suma exacta de $19.353.546.843,85.

ADEMÁS: Causa AFA: la Justicia investiga los lujosos vuelos al exterior de Pablo Toviggino

El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones. Con los aportes de la Seguridad Social, lo que se les descuenta a los empleados de los clubes, la cifra escala a más de $8.600 millones.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados