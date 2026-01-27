Cerró otra empresa textil y quedaron 260 trabajadores en la calle

Según publicó el medio santafesino El Litoral, la firma informó en un comunicado a sus empleados que “se vio obligada a tomar la decisión no deseada de cerrar sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco”.

Los motivos de la decisión, puntualizó la empresa fueron consecuencia del “actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional, lo que ha tornado inviable la continuidad de sus operaciones, no avizorando cambios de relevancia para el corto y mediano plazo”.

image

Apertura indiscriminada de importaciones

Sobre el cierre, la compañía, destacó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir -tanto nuevas, como usadas- la caída del poder adquisitivo en el país, elevados costos financieros, laborales y energéticos, así como la elevada carga impositiva. Esto, insistió en el comunicado, “generó una pérdida significativa en la competitividad para la producción nacional”.

La empresa Emilio Alal tenía como actividad la fabricación de productos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, así como la producción de hilados de algodón y telas derivados.

La crisis del sector textil

El sector textil enfrenta uno de etapas más difíciles de los últimos años. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del rubro cayó 24% interanual en octubre de 2025, una cifra considerablemente mayor al descenso promedio de la industria manufacturera, que retrocedió 2,9% en el mismo periodo.

Las cifras oficiales muestran que el nivel de producción actual solo se compara con los momentos más complejos vividos durante la pandemia, lo que expone la gravedad de la situación.