ARCA digitalizará la gestión del cambio de domicilio fiscal para evitar multas de hasta $35 millones

Esta medida se oficializó este jueves mediante la resolución 5809/2026 y entrará en vigencia a partir del 2 de marzo. La medida unifica las reglas del domicilio fiscal para que al momento de notificar un cambio, la gestión sea más simple y 100% digital, ya que tiene como objetivo principal promover la digitalización y desburocratización de los trámites vigentes.

La nueva norma permite modificar el domicilio fiscal online desde Sistema Registral, ver domicilios ya verificados y seleccionarlos directamente, y adjuntar un comprobante solo al cargar un domicilio nuevo.

Para modificar el domicilio fiscal, los contribuyentes deberán seguir estos pasos:

Ingresar al servicio web “Sistema Registral”

Acceder al menú “Registro Único Tributario”, tarjeta “Domicilios”, opción “Modificar”

Presentar el Formulario electrónico de declaración jurada N° 420/D - “Declaración de Domicilios”, contando con Clave Fiscal nivel 3 o superior.

En caso de que el nuevo domicilio ya esté verificado por el organismo, el estado pasará a 'Confirmado' inmediatamente. Pero si el domicilio no figura en el sistema, se deberán cargar los datos manualmente y adjuntar una constancia probatoria digital. En este caso, ARCA tendrá 7 días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud.

La actualización del procedimiento para modificar el domicilio fiscal se da tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, que incrementó los montos de las sanciones, generando una mayor responsabilidad para cumplir con el plazo de 10 días hábiles administrativos del cambio de residencia fiscal para informar la modificación.

El incumplimiento del deber formal puede llegar a aplicar multas que van entre $150.000 y $35.000.000. Antes oscilaban entre $150 y $45.000.