El indicador superó los 1.100 puntos básicos y alcanzó un nuevo máximo desde el 22 de octubre de 2025. Y la divisa estadounidense se ubicó en 1.630 para la venta.
El dólar y el riesgo país comenzaron la jornada de este miércoles con nuevas subas y mantienen la tendencia de las últimas ruedas, en un contexto marcado por la caída de los bonos soberanos argentinos. El indicador que mide la sobretasa de la deuda del país frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos avanzó hasta los 1.128 puntos básicos.
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista en el Banco Nación subió $10 y cotiza a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista opera en un rango de entre $1.601 y $1.610.
Las cotizaciones paralelas también registran incrementos. El dólar blue comenzó la jornada en $1.705 para la compra y $1.725 para la venta, mientras que el dólar MEP se ubica en $1.678 y el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.782.
La nueva suba del riesgo país se produce en medio de otra caída de los bonos soberanos, que mantiene la presión sobre los activos financieros argentinos. El indicador había cerrado el martes en 1.094 puntos básicos, luego de alcanzar un máximo de 1.108 unidades durante la rueda.
El deterioro de los títulos públicos también se había reflejado en el mercado bursátil durante la jornada anterior. Entre los bonos bajo legislación extranjera, las mayores bajas correspondieron al Global 2035, con una caída del 2,6%; el Global 2041, con un retroceso del 2,5%; y el Global 2038, que perdió un 2,4%.
Entre los Bonares, el AL41 había encabezado las pérdidas con una baja del 6,6%, seguido por el AL30, que retrocedió un 1,7%. En paralelo, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron mayoritariamente en rojo, con YPF (-3,8%), Cresud (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-3%) entre las principales caídas.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval había terminado casi sin cambios, con una variación negativa del 0,10%, en torno a los 81.175 puntos. La tendencia de los activos argentinos se mantuvo bajo presión en medio de la incertidumbre de los inversores.
El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la caída de los bonos al temor de los inversores frente al “escenario político”. La preocupación por ese contexto se suma a la debilidad de los títulos soberanos y a la continuidad de las subas en las cotizaciones del dólar.
La jornada anterior también había mostrado una fuerte presión sobre el mercado cambiario. El dólar oficial minorista había cerrado en $1.615 para la venta en el Banco Nación, el mayorista había alcanzado los $1.593 y el blue había terminado en $1.700. En el segmento financiero, el CCL había finalizado entre $1.791 y $1.793, mientras que el MEP había rondado los $1.690.