El deterioro de los títulos públicos también se había reflejado en el mercado bursátil durante la jornada anterior. Entre los bonos bajo legislación extranjera, las mayores bajas correspondieron al Global 2035, con una caída del 2,6%; el Global 2041, con un retroceso del 2,5%; y el Global 2038, que perdió un 2,4%.

El Riesgo País se ubicó en 675 puntos básicos.

Entre los Bonares, el AL41 había encabezado las pérdidas con una baja del 6,6%, seguido por el AL30, que retrocedió un 1,7%. En paralelo, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron mayoritariamente en rojo, con YPF (-3,8%), Cresud (-3,1%) y Grupo Financiero Galicia (-3%) entre las principales caídas.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval había terminado casi sin cambios, con una variación negativa del 0,10%, en torno a los 81.175 puntos. La tendencia de los activos argentinos se mantuvo bajo presión en medio de la incertidumbre de los inversores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la caída de los bonos al temor de los inversores frente al “escenario político”. La preocupación por ese contexto se suma a la debilidad de los títulos soberanos y a la continuidad de las subas en las cotizaciones del dólar.

La jornada anterior también había mostrado una fuerte presión sobre el mercado cambiario. El dólar oficial minorista había cerrado en $1.615 para la venta en el Banco Nación, el mayorista había alcanzado los $1.593 y el blue había terminado en $1.700. En el segmento financiero, el CCL había finalizado entre $1.791 y $1.793, mientras que el MEP había rondado los $1.690.