El Banco Central compró dólares por décima jornada consecutiva

Desde que arrancó 2026, el Banco Central sólo registró una jornada sin compras y acumuló en las últimas dos semanas adquisiciones por U$S687 millones (U$S469 en apenas cinco ruedas), lo que representa un promedio diario superior a los U$S62 millones.

La cotización del dólar

El dólar oficial minorista cerró en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación (BN), una baja de $15 respecto a la víspera. En la semana, restó $35 a su valor.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.430, con una baja de $23 con respecto a la jornada anterior.

El denominado dólar blue o paralelo bajó $5 quedando en el valor más bajo de la semana, en $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.517,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,1%. El dólar MEP cotizó a $1.471,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,50. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotizó en los U$s94.734, según Binance.

Continúa el panorama positivo para los bonos y acciones argentinas, mientras que a contramano el riesgo país subió 5 puntos. En cuanto al MERVAL, gana 0,5% y el panel de las acciones locales promedian subas: Sociedad Comercial del Plata lidera con el 5%.

En cuanto a los ADRs, el panorama general opera mixto con subas de hasta 1,5% y bajas que rozan el 2%. Los bonos argentinos ganan terreno hasta 0,5% y el riesgo país sube cinco puntos hasta las 565 unidades básicas