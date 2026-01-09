Economía |

Argentina proyecta una cosecha récord de 154,8 millones de toneladas

El país está próximo a batir su récord de producción en esta campaña 2025/26. Se estima un aumento del 12% respecto de la anterior.

Se estima que para la campaña de 2025/26, la Argentina rompa un récord de producción y coseche 154,8 millones de toneladas, lo que sería un incremento del 12% comparado al volumen obtenido en la campaña 2018/2019.

Argentina, en su anterior récord, en 2018/19, había conseguido cosechar 141,5 millones de toneladas. Esta campaña 2025/26 fundamenta su crecimiento debido a la mejora de las condiciones climáticas.

Los cultivos de invierno alcanzaron producciones récord en trigo, con 27,7 millones de toneladas, y en cebada, con 5,6 millones de toneladas.

La cosecha gruesa habría incrementado un 22% tras la recuperación del área sembrada, y se proyecta que el maíz alcance las 61 millones de toneladas.

Gracias a las precipitaciones abundantes que se produjeron durante el invierno, permitieron que los suelos tengan una buena humedad para la siembra. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario aclaran que, si bien las perspectivas de los números son favorables, todo depende de cómo siga el clima en los próximos meses.

En cuanto a lo comercial, se estiman exportaciones de granos, harinas y aceites por 110 millones de toneladas, el volumen más alto registrado hasta el día de hoy. Estas ventas generarían un ingreso de 36.800 millones de dólares.

El complejo sojero se mantendría como el principal exportador, le seguiría el maíz y luego el trigo con 19.500 millones de dólares, 8.200 millones de dólares y 3.750 millones de dólares respectivamente.

Por último, el informe técnico indica que la recaudación fiscal por Derechos de Exportación (DEX) de las seis principales cadenas agroindustriales ascendería a 4.830 millones de dólares en 2026, que respresenta un aumento del 4% en comparación con lo estimado para el año 2025. El complejo soja aportaría 3.670 millones de dólares a este total.

