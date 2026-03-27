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Argentina registró el peor febrero en ventas de combustibles desde 2021

En febrero se registró una caída interanual del 1,7% en la venta de combustibles.

La comercialización de combustibles en todo el país llegó a 1.299.600 metros cúbicos en febrero, lo que implica una caída interanual del 1,7%.

Se trata del "peor febrero desde 2021" en términos de volumen vendido, indicó la consultora Politikón Chaco, a partir de datos oficiales.

El consumo de naftas mostró una leve baja del 0,1% interanual, mientras que el gasoil retrocedió un 3,8%. Dentro del segmento de naftas, la versión súper descendió un 2,1%, mientras que la premium creció un 5,5%. En relación al gasoil, el tipo común cayó un 10,4%, en tanto que el premium registró un incremento del 6,6%.

El informe destaca que el comportamiento del mercado de gasoil estuvo condicionado por el segmento común y que el impulso del premium "no fue suficiente para traccionar el resultado general" del producto.

ADEMÁS: La nafta en Argentina aumentó casi un 20% en marzo

En cuanto a la distribución por empresas, YPF concentró el 56% de las ventas totales y evidenció una suba interanual del 1,2%.

Por su parte, Shell alcanzó el 22,3% del mercado con una caída del 5,1% en sus ventas, mientras que Axion representó el 12% del volumen total, con una baja del 2,1%.

La compañía Puma Energy tuvo una participación del 5,3% y registró una disminución del 13,5%.

Los combustibles, que venían aumentando por factores previos a la guerra, subieron hasta 63,6% en el último año.
Las provincias en las que más cayeron las venas fueron Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

Las provincias en las que más cayeron las venas fueron Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

En el plano geográfico, solo cuatro de las 24 jurisdicciones del país mostraron incrementos interanuales en febrero: Río Negro (+3,8%), Buenos Aires (+1,6%), San Juan (+1,0%) y Santa Fe (+0,7%).

En los otros veinte distritos se observaron retrocesos, siendo los más pronunciados en Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las ventas totales reflejan una baja del 0,7% frente al mismo período de 2025. Esta contracción acumulada está impulsada principalmente por el gasoil (-2,4%) y parcialmente compensada por la nafta (+0,4%).

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