Argentina registró el peor febrero en ventas de combustibles desde 2021

En cuanto a la distribución por empresas, YPF concentró el 56% de las ventas totales y evidenció una suba interanual del 1,2%.

Por su parte, Shell alcanzó el 22,3% del mercado con una caída del 5,1% en sus ventas, mientras que Axion representó el 12% del volumen total, con una baja del 2,1%.

La compañía Puma Energy tuvo una participación del 5,3% y registró una disminución del 13,5%.

Los combustibles, que venían aumentando por factores previos a la guerra, subieron hasta 63,6% en el último año. Las provincias en las que más cayeron las venas fueron Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

En el plano geográfico, solo cuatro de las 24 jurisdicciones del país mostraron incrementos interanuales en febrero: Río Negro (+3,8%), Buenos Aires (+1,6%), San Juan (+1,0%) y Santa Fe (+0,7%).

En los otros veinte distritos se observaron retrocesos, siendo los más pronunciados en Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%).

En el acumulado del primer bimestre de 2026, las ventas totales reflejan una baja del 0,7% frente al mismo período de 2025. Esta contracción acumulada está impulsada principalmente por el gasoil (-2,4%) y parcialmente compensada por la nafta (+0,4%).