La nafta en Argentina aumentó casi un 20% en marzo y ya es de las más caras de la región

El petróleo saltó de 65 a 96 dólares por barril debido al conflicto entre EEUU-Israel e Irán. Pero en nuestro país, el precio tiene más que ver con la carga impositiva. El litro de súper promedia los 1,43 dólares y solo superan ese valor Uruguay y Perú.
Desde que arrancó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el barril de petróleo subió de 65 a 96 dólares. Ese salto pegó de lleno en los surtidores de Argentina, donde la nafta súper aumentó casi un 20% en el último tiempo. Mientras el Gobierno pone el foco en los precios de exportación para juntar reservas, el combustible en nuestro país ya se ubicó entre los más caros de toda la región.
Aunque la escalada bélica y el cierre del Estrecho de Ormuz afectan a todos, acá el impacto se siente más fuerte. Según Global Petrol Prices, el litro en Argentina promedia los 1,43 dólares, un valor que en Sudamérica solo superan Uruguay (1,89) y Perú (1,61). Lo curioso es que países que no producen ni exportan, como Paraguay, tienen la nafta más barata (0,90 dólares). El exsecretario de energía, Emilio Apud, explicó: “Eso es por los impuestos que hay acá. El valor del barril explica el 40% del precio, el resto es carga impositiva y transporte”.
En estos dos años, el Gobierno mantuvo la política de alinear los precios locales con los internacionales. Esto generó un superávit energético de 7.800 millones de dólares el año pasado, pero abrió la grieta entre especialistas. Darío Martínez, exsecretario de Energía del gobierno anterior, lamentó que con la Ley Bases se haya eliminado el autoabastecimiento: “Antes, si las refinerías no tenían crudo a precios razonables, no se podía exportar. Eso por ley ya no va más”, señaló y dijo que la población termina pagando una "renta extraordinaria" para las petroleras. Por otro lado, Daniel Dreizzen, exfuncionario del macrismo, consideró que los 1,40 dólares por litro son "razonables" y recordó que en EE. UU. la suba fue del 30%, contra el 20% local.
Desde que asumió Javier Milei, la súper aumentó un 500% promedio, pasando de $311 a unos $2000. Gran parte de este ajuste se explica por la actualización de los impuestos a los Combustibles y al Dióxido de Carbono, que venían congelados desde 2021. Hoy, la carga tributaria total sobre el precio de la nafta es del 35%.
“Si el Gobierno quiere amortiguar los aumentos puede congelar impuestos, pero tocar el precio del barril es un error”, opinó Apud. En cambio, Daniel Cameron, referente del kirchnerismo en el área, sostuvo que "un 20% de aumento los argentinos no lo pueden pagar" y pidió precios desfasados para el mercado interno.
En cuanto a los próximos días, en YPF dicen que si el barril vuelve a los 60 dólares, los precios podrían bajar. En la cartera de Energía no quieren regular los precios y buscan que las petroleras sigan invirtiendo con la garantía de vender a valores internacionales. Por ahora, la única jugada fue subir las retenciones al petróleo convencional del 3,3% al 8%. En un contexto donde la recaudación general viene en caída, el impuesto a los combustibles fue el único que creció casi un 19% en febrero, que fue fundamental para mantener el superávit fiscal.
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