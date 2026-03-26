La nafta en Argentina aumentó casi un 20% en marzo y ya es de las más caras de la región

“Si el Gobierno quiere amortiguar los aumentos puede congelar impuestos, pero tocar el precio del barril es un error”, opinó Apud. En cambio, Daniel Cameron, referente del kirchnerismo en el área, sostuvo que "un 20% de aumento los argentinos no lo pueden pagar" y pidió precios desfasados para el mercado interno.

En cuanto a los próximos días, en YPF dicen que si el barril vuelve a los 60 dólares, los precios podrían bajar. En la cartera de Energía no quieren regular los precios y buscan que las petroleras sigan invirtiendo con la garantía de vender a valores internacionales. Por ahora, la única jugada fue subir las retenciones al petróleo convencional del 3,3% al 8%. En un contexto donde la recaudación general viene en caída, el impuesto a los combustibles fue el único que creció casi un 19% en febrero, que fue fundamental para mantener el superávit fiscal.