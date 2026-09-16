La SIDE cambia las reglas para sus agentes: cómo serán los ingresos, ascensos y viajes

El Gobierno aprobó un nuevo estatuto que modifica el ingreso a la Secretaría de Inteligencia, las evaluaciones, los ascensos, las incompatibilidades laborales y los permisos para viajar al exterior.
El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que establece nuevas reglas para el ingreso, la carrera profesional, los ascensos, las remuneraciones y las obligaciones de los agentes. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1021/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El nuevo régimen reemplaza al esquema que regía desde 2003 y, según los fundamentos oficiales, busca establecer una carrera basada en la idoneidad, el mérito, la capacitación y la igualdad de oportunidades. También fija criterios para evitar diferencias en las remuneraciones entre agentes con funciones y trayectorias similares.
La SIDE deberá realizar una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Aprobar esa instancia será requisito para incorporarse a la carrera profesional.
Los aspirantes deberán ser argentinos, mayores de edad, tener al menos estudios secundarios completos y superar controles psicofísicos y de contrainteligencia. Quienes sean admitidos podrán ingresar inicialmente a una planta condicional por hasta un año antes de una eventual confirmación.
La carrera quedará dividida en tres cuadros según la formación de los agentes: el A para quienes tengan título universitario o determinados antecedentes en fuerzas de seguridad y militares; el B para quienes cuenten con formación terciaria; y el C para quienes tengan secundario completo.
Los ascensos ordinarios dependerán del tiempo mínimo en cada categoría, la capacitación obligatoria, la aptitud psicofísica y las evaluaciones de desempeño. Además, habrá ascensos extraordinarios para determinados actos de mérito.
El estatuto también establece nuevas obligaciones. Los agentes deberán mantener la confidencialidad incluso después de dejar la SIDE, realizar las capacitaciones requeridas y someterse a controles de competencia, confiabilidad, contrainteligencia e idoneidad.
También tendrán que informar sus desplazamientos a más de 200 kilómetros de su lugar de trabajo y pedir autorización para viajar al exterior. El régimen contempla además restricciones para desarrollar actividades laborales vinculadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, periodismo, publicidad, vigilancia, investigaciones y otros sectores considerados incompatibles.
El personal deberá constituir, además, un domicilio dentro de un radio de 200 kilómetros de su lugar de trabajo, salvo las excepciones que establezca la propia Secretaría.
El nuevo estatuto comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Hasta entonces, la SIDE deberá implementar un régimen de transición para adaptar la situación de los agentes que ya trabajan en el organismo.
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