La SIDE cambia las reglas para sus agentes: cómo serán los ingresos, ascensos y viajes

La carrera quedará dividida en tres cuadros según la formación de los agentes: el A para quienes tengan título universitario o determinados antecedentes en fuerzas de seguridad y militares; el B para quienes cuenten con formación terciaria; y el C para quienes tengan secundario completo.

Los ascensos ordinarios dependerán del tiempo mínimo en cada categoría, la capacitación obligatoria, la aptitud psicofísica y las evaluaciones de desempeño. Además, habrá ascensos extraordinarios para determinados actos de mérito.

El estatuto también establece nuevas obligaciones. Los agentes deberán mantener la confidencialidad incluso después de dejar la SIDE, realizar las capacitaciones requeridas y someterse a controles de competencia, confiabilidad, contrainteligencia e idoneidad.

También tendrán que informar sus desplazamientos a más de 200 kilómetros de su lugar de trabajo y pedir autorización para viajar al exterior. El régimen contempla además restricciones para desarrollar actividades laborales vinculadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, periodismo, publicidad, vigilancia, investigaciones y otros sectores considerados incompatibles.

El personal deberá constituir, además, un domicilio dentro de un radio de 200 kilómetros de su lugar de trabajo, salvo las excepciones que establezca la propia Secretaría.

El nuevo estatuto comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Hasta entonces, la SIDE deberá implementar un régimen de transición para adaptar la situación de los agentes que ya trabajan en el organismo.