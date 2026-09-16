Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos de este miércoles y el medallero

10.00: natación, remo, BMX Racing y patín carrera.

10.00: Los Leones vs. Brasil en hockey sobre césped.

11.00: Santino Basaldella disputa la final técnica masculina de stand up paddle.

11.00: final femenina sincronizada de 3 metros en saltos ornamentales.

12.00: Dante Pizzuti compite en levantamiento de pesas y continúan las pruebas de vela.

12.30: final individual de adiestramiento ecuestre.

13.40: final masculina de plataforma de 10 metros en saltos ornamentales.

14.00: primera semifinal femenina de beach vóley.

15.00: segunda semifinal femenina de beach vóley, Argentina vs. Chile en vóley femenino y semifinales de boxeo.

15.20: finales argentinas de gimnasia artística en barra fija, barras paralelas y caballo con arzones.

16.00: semifinal masculina de beach vóley, final de VALORANT y levantamiento de pesas masculino.

17.00: segunda semifinal masculina de beach vóley.

17.30: levantamiento de pesas femenino.

18.00: finales de natación.

19.00: final femenina por equipos de florete.

19.30: La Garra vs. Colombia en handball.

20.30: Argentina vs. Brasil en softbol.

El martes dejó una jornada con varios podios para Argentina. Julieta Lucas y Emilia Acosta consiguieron oros en gimnasia artística, mientras que Mateo Kalejman ganó la contrarreloj de ciclismo y Santino Basaldella se impuso en stand up paddle. También hubo medallas en natación, patín carrera, esgrima, tiro, figura y levantamiento de pesas, entre otras disciplinas. En los deportes de conjunto, Las Leonas golearon 5-0 a Uruguay y el vóley femenino superó 3-0 a Paraguay.

El equipo femenino de gimnasia artística argentino que ganó el oro.

Así está el medallero

Brasil: 75 medallas | 28 oros, 28 platas y 19 bronces.

Argentina: 64 medallas | 22 oros, 16 platas y 26 bronces.

Colombia: 51 medallas | 21 oros, 16 platas y 14 bronces.

Chile: 26 medallas | 6 oros, 7 platas y 13 bronces.

Venezuela: 24 medallas | 8 oros, 9 platas y 7 bronces.

Perú: 17 medallas | 2 oros, 7 platas y 8 bronces.

Ecuador: 9 medallas | 1 oro, 3 platas y 5 bronces.

Paraguay: 7 medallas | 1 oro, 2 platas y 4 bronces.

Panamá: 2 medallas | 0 oros, 1 plata y 1 bronce.

Uruguay: 2 medallas | 1 oro y 1 bronce.

Con este corte, Brasil continúa al frente con 75 medallas y Argentina aparece segunda con 64, mientras que Colombia completa el podio con 51. La delegación nacional tendrá este miércoles una nueva oportunidad para ampliar su cosecha, con varias finales y semifinales distribuidas durante toda la jornada.