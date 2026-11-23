La firma, que opera como IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz, cesará su actividad industrial el 30 de noviembre. Pasó de 80 trabajadores en 2023 a una estructura mínima dedicada a vender productos importados.
El sector del calzado registra una nueva baja. Arluchi, fabricante de suelas radicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, dejará de producir en la Argentina el próximo 30 de noviembre y trasladará sus operaciones a Brasil, y en el país conservará únicamente un equipo reducido para la venta de mercadería importada.
La empresa, que trabaja bajo la marca IDS Suelas y forma parte del Grupo Ruiz, se instaló en la localidad bonaerense en 2011. Según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), en 2023 llegó a emplear a unas 80 personas, pero tras el cierre fabril, solo tres trabajadores seguirán en funciones, todos abocados a tareas comerciales.
El gremio explicó que la compañía vio desplomarse su cartera en los últimos años: de 200 clientes pasó a tener apenas 15. Como proveedora de otras fábricas del rubro, Arluchi sufrió de manera directa la caída de pedidos y el cierre de los establecimientos que le compraban.
La dotación fue achicándose de manera gradual hasta quedar en unos 25 empleados antes de conocerse la decisión. De ellos, alrededor de 20 perderían su puesto en esta etapa final. UTICRA negocia actualmente las condiciones de las indemnizaciones.
El Grupo Ruiz cuenta con plantas en territorio brasileño y en mayo de 2025 anunció una nueva instalación en Campo Bom, en Rio Grande do Sul. Con el cierre de la fábrica bonaerense, concentrará allí su producción y seguirá abasteciendo al mercado argentino con productos importados.
Desde el sindicato atribuyeron la medida a la retracción del consumo, la baja en los pedidos y las dificultades generales de las fábricas de calzado. El caso se suma a otros cierres en una cadena que abarca tanto a los fabricantes de zapatos y zapatillas como a quienes les proveen componentes e insumos.
Según datos recientes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y de UTICRA, más de 200 unidades productivas bajaron sus persianas desde fines de 2023, lo que implica una merma del 28% en la cantidad de establecimientos. En el plano laboral, los puestos registrados cayeron un 43% neto. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, calculó que se perdieron cerca de 10.000 empleos.
La producción acompaña el deterioro: entre enero y agosto de 2026 la fabricación nacional descendió 24,8% interanual, con un retroceso del 30,8% solo en agosto. Los empresarios proyectan cerrar el año con unos 60 millones de pares, 20 millones menos que los 80 millones de 2025, es decir, una baja del 25%.
Otro motivo de inquietud para los fabricantes es el 14 de diciembre, fecha en que vence la medida antidumping aplicada a buena parte del calzado proveniente de China. El esquema fija un valor FOB de referencia de USD 15,70 por par: si el producto ingresa por debajo de ese monto, se debe abonar un derecho adicional equivalente a la diferencia. La CIC ya presentó la documentación para pedir su renovación.
Además, el sector denuncia el ingreso de mercadería de contrabando y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu. De acuerdo con estimaciones de la cámara, unos 10 millones de pares habrían entrado de manera irregular en los últimos dos años.
Frente a este panorama, empresarios y trabajadores declararon la emergencia del sector y reclamaron alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas segmentadas y la continuidad de las medidas antidumping.
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