Arluchi pasó de 200 clientes a 15 y acusó una notable baja en sus ingresos.

De fabricar en Chivilcoy a importar desde Brasil

El Grupo Ruiz cuenta con plantas en territorio brasileño y en mayo de 2025 anunció una nueva instalación en Campo Bom, en Rio Grande do Sul. Con el cierre de la fábrica bonaerense, concentrará allí su producción y seguirá abasteciendo al mercado argentino con productos importados.

Desde el sindicato atribuyeron la medida a la retracción del consumo, la baja en los pedidos y las dificultades generales de las fábricas de calzado. El caso se suma a otros cierres en una cadena que abarca tanto a los fabricantes de zapatos y zapatillas como a quienes les proveen componentes e insumos.

Más de 200 fábricas cerradas desde 2023

Según datos recientes de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y de UTICRA, más de 200 unidades productivas bajaron sus persianas desde fines de 2023, lo que implica una merma del 28% en la cantidad de establecimientos. En el plano laboral, los puestos registrados cayeron un 43% neto. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, calculó que se perdieron cerca de 10.000 empleos.

La producción acompaña el deterioro: entre enero y agosto de 2026 la fabricación nacional descendió 24,8% interanual, con un retroceso del 30,8% solo en agosto. Los empresarios proyectan cerrar el año con unos 60 millones de pares, 20 millones menos que los 80 millones de 2025, es decir, una baja del 25%.

Preocupación por el vencimiento del antidumping

Otro motivo de inquietud para los fabricantes es el 14 de diciembre, fecha en que vence la medida antidumping aplicada a buena parte del calzado proveniente de China. El esquema fija un valor FOB de referencia de USD 15,70 por par: si el producto ingresa por debajo de ese monto, se debe abonar un derecho adicional equivalente a la diferencia. La CIC ya presentó la documentación para pedir su renovación.

Además, el sector denuncia el ingreso de mercadería de contrabando y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu. De acuerdo con estimaciones de la cámara, unos 10 millones de pares habrían entrado de manera irregular en los últimos dos años.

Frente a este panorama, empresarios y trabajadores declararon la emergencia del sector y reclamaron alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas segmentadas y la continuidad de las medidas antidumping.