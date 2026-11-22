Las compras de particulares al exterior mediante el sistema courier acumularon US$1.064 millones entre enero y octubre, un crecimiento interanual del 53,2%, según un informe de la consultora Analytica basado en datos del Indec.
Las compras de los argentinos al exterior mediante el sistema courier superaron los 1.000 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2026, pese a registrar una leve caída mensual en octubre. Así lo reveló un informe de la consultora Analytica elaborado sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el relevamiento, las importaciones realizadas por particulares alcanzaron los 104 millones de dólares en octubre, apenas un millón menos que en septiembre, cuando habían totalizado 105 millones.
Desde la consultora destacaron que se trató del octavo mes consecutivo con operaciones superiores a los 100 millones de dólares, aunque los montos vienen retrocediendo desde el máximo de 125 millones registrado en junio.
En la comparación interanual, las compras mediante courier aumentaron un 12,2% respecto de octubre de 2025, una variación superior al 2,8% registrado en septiembre.
El comportamiento contrasta con las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que durante octubre experimentaron una caída interanual del 19,4%.
Analytica precisó que por cada 100 dólares ingresados mediante importaciones tradicionales de estos productos, otros 25 dólares llegaron a través del sistema courier. Un año atrás, esa relación era de apenas 18 dólares.
En el acumulado de enero a octubre, las compras puerta a puerta sumaron 1.064 millones de dólares, lo que representa un incremento del 53,2% frente al mismo período del año anterior.
Además, esa cifra supera en 170 millones de dólares el total registrado durante todo 2025, cuando las operaciones habían alcanzado los 894 millones.
La expansión de esta modalidad de compras refleja una mayor utilización de los servicios internacionales de entrega a domicilio, que permiten adquirir productos en plataformas extranjeras y recibirlos directamente en la Argentina.
De acuerdo con las proyecciones de Analytica, el año podría cerrar con importaciones por courier superiores a los 1.250 millones de dólares, lo que marcaría un nuevo récord para este sistema.
Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que los paquetes enviados mediante los regímenes puerta a puerta y pequeños envíos no pueden superar los 50 kilos de peso ni los 3.000 dólares de valor por envío.
En el caso de los pequeños envíos, se permite importar hasta tres unidades de una misma especie y realizar un máximo de cinco operaciones anuales por persona.
Además, las compras de hasta 400 dólares están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque deben abonar el IVA correspondiente.
Por último, los envíos realizados mediante courier privado no requieren registrar la recepción del paquete en la página de ARCA. Ese trámite continúa siendo obligatorio cuando la entrega se efectúa a través del Correo Argentino.
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