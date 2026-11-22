1.064 millones de dólares

El comportamiento contrasta con las importaciones tradicionales de bienes de consumo durables y semidurables, que durante octubre experimentaron una caída interanual del 19,4%.

Analytica precisó que por cada 100 dólares ingresados mediante importaciones tradicionales de estos productos, otros 25 dólares llegaron a través del sistema courier. Un año atrás, esa relación era de apenas 18 dólares.

En el acumulado de enero a octubre, las compras puerta a puerta sumaron 1.064 millones de dólares, lo que representa un incremento del 53,2% frente al mismo período del año anterior.

Además, esa cifra supera en 170 millones de dólares el total registrado durante todo 2025, cuando las operaciones habían alcanzado los 894 millones.

La expansión de esta modalidad de compras refleja una mayor utilización de los servicios internacionales de entrega a domicilio, que permiten adquirir productos en plataformas extranjeras y recibirlos directamente en la Argentina.

De acuerdo con las proyecciones de Analytica, el año podría cerrar con importaciones por courier superiores a los 1.250 millones de dólares, lo que marcaría un nuevo récord para este sistema.

Los requisitos para comprar

Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece que los paquetes enviados mediante los regímenes puerta a puerta y pequeños envíos no pueden superar los 50 kilos de peso ni los 3.000 dólares de valor por envío.

En el caso de los pequeños envíos, se permite importar hasta tres unidades de una misma especie y realizar un máximo de cinco operaciones anuales por persona.

Además, las compras de hasta 400 dólares están exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque deben abonar el IVA correspondiente.

Por último, los envíos realizados mediante courier privado no requieren registrar la recepción del paquete en la página de ARCA. Ese trámite continúa siendo obligatorio cuando la entrega se efectúa a través del Correo Argentino.