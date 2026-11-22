Sin embargo, el incremento de los montos facturados no estuvo acompañado por una recuperación del consumo. Por el contrario, las ventas medidas a precios constantes registraron una caída interanual del 3,7% y retrocedieron un 0,8% frente a julio.

Con estos resultados, los supermercados acumularon una contracción real del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026, lo que refleja las dificultades que atraviesa el sector.

Por su parte, el efectivo representó el 17% de la facturación, con operaciones por $443.756 millones y un crecimiento nominal interanual del 35,2%.

El mayor incremento correspondió a los medios de pago alternativos, que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo.

Este segmento registró una suba nominal del 50,2% respecto de agosto del año pasado y alcanzó los $422.551 millones, equivalentes al 16,1% del total.

Los datos reflejan una creciente participación de los medios electrónicos en las compras cotidianas, en un contexto en el que la facturación nominal aumenta, pero el volumen real de ventas continúa en retroceso.