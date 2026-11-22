Las tarjetas de crédito y débito representaron el 66,9% de la facturación de los supermercados argentinos durante agosto, según el INDEC. El crédito concentró el 43% de las ventas, mientras que el débito explicó otro 23,9%.
Las tarjetas de crédito y débito se consolidaron como los principales medios de pago en los supermercados, al concentrar casi siete de cada diez pesos facturados durante agosto, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La Encuesta de Supermercados reveló que las operaciones realizadas con tarjetas de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones, lo que representó un incremento nominal interanual del 18,6% y explicó el 43% de la facturación total.
En tanto, las tarjetas de débito ocuparon el segundo lugar, con operaciones por $625.010 millones, equivalentes al 23,9% de las ventas. Este medio de pago registró un crecimiento nominal del 14% respecto de agosto de 2025.
En conjunto, ambas modalidades concentraron el 66,9% de la facturación de las grandes cadenas, que durante el octavo mes del año alcanzó los 2,6 billones de pesos.
Sin embargo, el incremento de los montos facturados no estuvo acompañado por una recuperación del consumo. Por el contrario, las ventas medidas a precios constantes registraron una caída interanual del 3,7% y retrocedieron un 0,8% frente a julio.
Con estos resultados, los supermercados acumularon una contracción real del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026, lo que refleja las dificultades que atraviesa el sector.
Por su parte, el efectivo representó el 17% de la facturación, con operaciones por $443.756 millones y un crecimiento nominal interanual del 35,2%.
El mayor incremento correspondió a los medios de pago alternativos, que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo.
Este segmento registró una suba nominal del 50,2% respecto de agosto del año pasado y alcanzó los $422.551 millones, equivalentes al 16,1% del total.
Los datos reflejan una creciente participación de los medios electrónicos en las compras cotidianas, en un contexto en el que la facturación nominal aumenta, pero el volumen real de ventas continúa en retroceso.
comentar