El reporte detalló también las dificultades para conseguir divisas, recordando que desde agosto se suspendió la emisión de deuda soberana en dólares bajo ley local, debido a que los inversores exigían rendimientos de hasta el 17%. A su vez, factores globales como el alza de la energía, mayores tasas en EE. UU. y la volatilidad financiera impulsan una mayor aversión al riesgo argentino.

En esta línea, la consultora MAP Latam advirtió en el artículo que “la Argentina se ha distanciado del resto de la región” y remarcó que será “difícil que la prima de riesgo país vuelva a los niveles de mediados de año” sin una reactivación de sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

El Financial Times evaluó, asimismo, el impacto del escenario político en Estados Unidos sobre la economía argentina, indicando que las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato incrementaron el nerviosismo sobre la disponibilidad de auxilio externo en 2027.

Ante el cierre de los mercados internacionales, el periódico remarcó que el Gobierno contempla apelar al swap de 19.000 millones de dólares con China, conseguir financiamiento de organismos multilaterales o cerrar préstamos repo con bancos internacionales. Sin embargo, planteó que el panorama de crédito sigue siendo complejo, aportando la visión de Marull, quien sostuvo que “la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada”.