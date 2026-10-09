Aumentan la tasa para vuelos de cabotaje y se cobrarán en dólares

Hasta ahora, esa tarifa tenía un valor máximo establecido en pesos de $ 5.685. Con la nueva resolución, el monto de referencia estará expresado en dólares, por lo que su equivalente en moneda local dependerá del tipo de cambio que se utilice para su cobro.

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El organismo regulador sostuvo que la modificación busca "preservar la estabilidad del valor de la contraprestación, evitar adecuaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión".

También establece que las tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional incorporarán directamente una reducción equivalente al 30% que ya existía bajo el régimen anterior.