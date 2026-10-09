Aumentan la tasa para vuelos de cabotaje y se cobrarán en dólares

Lo aprobó el Gobierno para las terminales de Aeropuertos Argentina 2000. De esta forma, pasará de los actuales $ 5.685, unos US$ 3,70, a US$ 9.
A partir de diciembre, comenzará a regir un nuevo esquema de tarifas aeroportuarias, aprobado por el Gobierno, que incluye un aumento para los pasajeros que tomen vuelos dentro de la Argentina, y que deberá abonarse en dólares.
De esta forma, la tasa de uso de las terminales aéreas para vuelos de cabotaje, que hasta ahora estaba expresada en pesos, pasará a estar fijada en dólares y pasará de los actuales $ 5.685 (unos U$s 3,70) a U$s 9.
El cambio tarifario fue oficializado a través de la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada este viernes en el Boletín Oficial. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a los 60 días corridos de su publicación, es decir, en diciembre.
La modificación incluye a los aeropuertos que integran el denominado Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos, operados por Aeropuertos Argentina 2000.
Hasta ahora, esa tarifa tenía un valor máximo establecido en pesos de $ 5.685. Con la nueva resolución, el monto de referencia estará expresado en dólares, por lo que su equivalente en moneda local dependerá del tipo de cambio que se utilice para su cobro.
El organismo regulador sostuvo que la modificación busca "preservar la estabilidad del valor de la contraprestación, evitar adecuaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión".
También establece que las tarifas de aterrizaje y estacionamiento internacional incorporarán directamente una reducción equivalente al 30% que ya existía bajo el régimen anterior.
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