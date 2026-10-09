YPF pone en marcha un proyecto millonario en Santa Fe para abastecer a aerolíneas del mundo

De esta manera, contar con un comprador internacional de largo plazo aporta previsibilidad sobre las ventas y mejora las condiciones para conseguir los fondos necesarios para desarrollar la biorrefinería. El acuerdo también permitirá avanzar con la presentación de la iniciativa al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Según las estimaciones difundidas, el negocio podría generar ingresos de entre US$ 300 millones y US$ 1.000 millones por año, dependiendo de los precios y las condiciones del mercado. El SAF es uno de los combustibles más costosos del sector energético: su costo de producción se ubica entre US$ 1,80 y US$ 3,50 por litro, frente a los US$ 0,60 y US$ 0,80 del combustible de aviación convencional.

El acuerdo permitirá que la producción argentina se vincule con mercados que están incrementando el uso de combustibles renovables para cumplir sus objetivos ambientales.

Cómo será la reconversión de la refinería de San Lorenzo

El proyecto se desarrollará en el predio de la histórica refinería de San Lorenzo, paralizada desde 2017. El complejo operó bajo distintas empresas, entre ellas Petrobras, Pérez Companc y Oil Combustibles, y cuenta con una terminal portuaria sobre la Hidrovía del Paraná, una ventaja para el traslado de materias primas y la exportación de los productos terminados.

La iniciativa se ejecutará en dos etapas. La primera contempla una planta de pretratamiento de materias primas con capacidad de hasta 250.000 toneladas anuales y registra un avance del 30%. Actualmente, emplea a más de 100 trabajadores por día, una cifra que podría superar los 200 durante los períodos de mayor actividad de la obra.

La segunda fase incluirá la construcción de la biorrefinería, cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2029.

Los combustibles se elaborarán a partir del procesamiento de aceites vegetales, residuos orgánicos y grasas animales. Para ello, Santa Fe Bio aprovechará parte de la infraestructura existente y sumará instalaciones de última generación.

La ubicación también representa una ventaja por su cercanía a las zonas agrícolas del país, que pueden aportar las materias primas necesarias, y por la conexión portuaria que facilitará el acceso a los mercados externos.

Qué es el SAF y por qué crece su demanda mundial

El combustible sostenible de aviación es una alternativa al queroseno convencional que utilizan los aviones. Puede elaborarse a partir de materias primas renovables y residuos, y su uso puede reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida, según la materia prima y el proceso de producción.

La demanda internacional está impulsada, en buena medida, por las regulaciones ambientales. La Unión Europea estableció objetivos de incorporación progresiva de SAF, con un mínimo del 6% en 2030 y una meta del 70% para 2050.

En ese contexto, distintas aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, Lufthansa, Air France-KLM, American Airlines y Delta, ya utilizan este combustible en sus operaciones.

TotalEnergies, que tiene presencia en la Argentina desde hace 48 años y participa en los sectores de petróleo, gas y energías renovables, será un socio comercial clave para conectar la producción de San Lorenzo con esos mercados.

Los principales destinos previstos para el proyecto son Estados Unidos y Europa, donde la producción deberá cumplir con exigentes requisitos de certificación y sostenibilidad.

Para YPF, la iniciativa representa una oportunidad de diversificar sus negocios y ampliar las exportaciones energéticas argentinas. Si se concreta según lo previsto, la biorrefinería permitirá sumar una nueva actividad industrial vinculada con la transición energética y posicionar al país en un mercado internacional en expansión.