YPF pone en marcha un proyecto millonario en Santa Fe para abastecer a aerolíneas del mundo

La empresa Santa Fe Bio, de YPF y Essential Energy, firmó un acuerdo de largo plazo con TotalEnergies para vender su producción. El proyecto demandará más de US$ 400 millones y prevé generar 170.000 toneladas anuales de combustibles renovables.
La Argentina dará un paso clave en el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación con un proyecto impulsado por YPF y Essential Energy en San Lorenzo, Santa Fe. La iniciativa contempla la reconversión de una antigua refinería para producir combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y aceite vegetal hidrotratado (HVO), dos alternativas que buscan reducir las emisiones del transporte.
La empresa Santa Fe Bio, conformada en partes iguales por ambas compañías, firmó un acuerdo de compraventa de largo plazo con la francesa TotalEnergies, que se comprometió a adquirir la mayor parte de la producción y tendrá prioridad sobre los volúmenes restantes.
El convenio representa un avance decisivo para concretar una inversión superior a los US$ 400 millones. La futura planta tendrá una capacidad estimada de 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO, destinadas principalmente a los mercados internacionales.
El compromiso comercial con TotalEnergies permitirá avanzar en la búsqueda de financiamiento mediante un esquema de project finance, un mecanismo en el que la devolución de los préstamos depende de los ingresos que genere el propio proyecto.
De esta manera, contar con un comprador internacional de largo plazo aporta previsibilidad sobre las ventas y mejora las condiciones para conseguir los fondos necesarios para desarrollar la biorrefinería. El acuerdo también permitirá avanzar con la presentación de la iniciativa al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Según las estimaciones difundidas, el negocio podría generar ingresos de entre US$ 300 millones y US$ 1.000 millones por año, dependiendo de los precios y las condiciones del mercado. El SAF es uno de los combustibles más costosos del sector energético: su costo de producción se ubica entre US$ 1,80 y US$ 3,50 por litro, frente a los US$ 0,60 y US$ 0,80 del combustible de aviación convencional.
El acuerdo permitirá que la producción argentina se vincule con mercados que están incrementando el uso de combustibles renovables para cumplir sus objetivos ambientales.
El proyecto se desarrollará en el predio de la histórica refinería de San Lorenzo, paralizada desde 2017. El complejo operó bajo distintas empresas, entre ellas Petrobras, Pérez Companc y Oil Combustibles, y cuenta con una terminal portuaria sobre la Hidrovía del Paraná, una ventaja para el traslado de materias primas y la exportación de los productos terminados.
La iniciativa se ejecutará en dos etapas. La primera contempla una planta de pretratamiento de materias primas con capacidad de hasta 250.000 toneladas anuales y registra un avance del 30%. Actualmente, emplea a más de 100 trabajadores por día, una cifra que podría superar los 200 durante los períodos de mayor actividad de la obra.
La segunda fase incluirá la construcción de la biorrefinería, cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2029.
Los combustibles se elaborarán a partir del procesamiento de aceites vegetales, residuos orgánicos y grasas animales. Para ello, Santa Fe Bio aprovechará parte de la infraestructura existente y sumará instalaciones de última generación.
La ubicación también representa una ventaja por su cercanía a las zonas agrícolas del país, que pueden aportar las materias primas necesarias, y por la conexión portuaria que facilitará el acceso a los mercados externos.
El combustible sostenible de aviación es una alternativa al queroseno convencional que utilizan los aviones. Puede elaborarse a partir de materias primas renovables y residuos, y su uso puede reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida, según la materia prima y el proceso de producción.
La demanda internacional está impulsada, en buena medida, por las regulaciones ambientales. La Unión Europea estableció objetivos de incorporación progresiva de SAF, con un mínimo del 6% en 2030 y una meta del 70% para 2050.
En ese contexto, distintas aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, Lufthansa, Air France-KLM, American Airlines y Delta, ya utilizan este combustible en sus operaciones.
TotalEnergies, que tiene presencia en la Argentina desde hace 48 años y participa en los sectores de petróleo, gas y energías renovables, será un socio comercial clave para conectar la producción de San Lorenzo con esos mercados.
Los principales destinos previstos para el proyecto son Estados Unidos y Europa, donde la producción deberá cumplir con exigentes requisitos de certificación y sostenibilidad.
Para YPF, la iniciativa representa una oportunidad de diversificar sus negocios y ampliar las exportaciones energéticas argentinas. Si se concreta según lo previsto, la biorrefinería permitirá sumar una nueva actividad industrial vinculada con la transición energética y posicionar al país en un mercado internacional en expansión.
comentar