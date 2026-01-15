El dólar alcanzó su nivel más bajo en un mes mientras sigue la compra de reservas

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.441, con una baja de $10 con respecto al valor de la víspera. Y el dólar oficial minorista cerró con un abaja de $10 en $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, la divisa norteamericana lo hizo a $1.466,87 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.516,23 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,2%. Y el dólar MEP cerró a $1.472,39 y la brecha con el dólar oficial es del 2,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.515, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotizó en los u$s96.596, según Binance.

El Banco Central compró reservas por novena rueda consecutiva

El Banco Central cerró este jueves su balance con US$44.646 millones y mantiene la compra de reservas activa. La entidad financiera se hizo de US$47 millones.

Esta compra se posiciona como la segunda menor compra desde que inició el ciclo: US$9 millones (7 de enero), US$43 millones (9 de enero) y US$47 millones (15 de enero).

El S&P Merval cayó 0,8% en pesos a 2.926.727,13 puntos básicos, pero medido en dólares (CCL) cerró flat en 1.931,43 puntos. Los ADRs cotizaron con mayoría de caídas en Nueva York. El riesgo país se mantuvo en 571 puntos.