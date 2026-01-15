El dólar alcanzó su nivel más bajo en un mes mientras sigue la compra de reservas

La cotización mayorista cerró a $1.441, con una baja de diez pesos. Y el minorista se ubicó en $1.470 en el Banco Nación. El BCRA compró reservas por novena rueda consecutiva.
El dólar oficial registró este jueves su tercera caída consecutiva y alcanzó el nivel más bajo del último mes. La baja en la cotización de la moneda estadounidense ocurrió en un escenario marcado por la compra de divisas por parte del Banco Central, lo que fue celebrado desde el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.441, con una baja de $10 con respecto al valor de la víspera. Y el dólar oficial minorista cerró con un abaja de $10 en $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA).
En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central, la divisa norteamericana lo hizo a $1.466,87 para la venta.
El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.
El dólar CCL cotizó a $1.516,23 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,2%. Y el dólar MEP cerró a $1.472,39 y la brecha con el dólar oficial es del 2,2%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.515, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotizó en los u$s96.596, según Binance.
El Banco Central cerró este jueves su balance con US$44.646 millones y mantiene la compra de reservas activa. La entidad financiera se hizo de US$47 millones.
Esta compra se posiciona como la segunda menor compra desde que inició el ciclo: US$9 millones (7 de enero), US$43 millones (9 de enero) y US$47 millones (15 de enero).
El S&P Merval cayó 0,8% en pesos a 2.926.727,13 puntos básicos, pero medido en dólares (CCL) cerró flat en 1.931,43 puntos. Los ADRs cotizaron con mayoría de caídas en Nueva York. El riesgo país se mantuvo en 571 puntos.
