Banco Central: segunda jornada consecutiva con saldo positivo

Tras 18 ruedas en rojo, el Banco Central compró US$4 millones tras los US$ 3 millones de que sumó en la víspera. El dólar blue subió $2 y llegó a $379.

El Banco Central finalizó la jornada de este jueves con compras por US$ 4 millones y consiguió su segundo saldo positivo consecutivo tras los US$ 3 millones adquiridos en la víspera. La entidad monetaria no encadenaba dos rondas seguidas con compras desde el 16 de enero último.