América latina: qué países pagan mejores salarios y en qué lugar se encuentra Argentina

Panamá presenta uno de los niveles más altos de la región en términos promedio (unos 636 dólares), aunque el país no cuenta con un salario mínimo único, sino con escalas diferenciadas según la actividad económica y la región.

image

Otros niveles salariales de América latina

También se ubican en niveles intermedios economías como Ecuador, con un salario mínimo de 482 dólares, y Paraguay, que alcanzan los 428 dólares tras el último reajuste aprobado por el gobierno.

Más atrás, aunque con aumentos recientes, se encuentran Perú (335), Bolivia (344) y Argentina (233), cuyos salarios mínimos se ubican por debajo de los 350 dólares mensuales al tipo de cambio de referencia, reflejando una menor capacidad de compra relativa.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo real mostró mejoras en la mayoría de los países de la región en los últimos años, con incrementos que van del 10 % al 60 % desde 2012.

Sin embargo, el organismo advierte que el impacto real de estos ingresos varía según factores estructurales como la informalidad, la inflación y la presión fiscal, lo que explica por qué, aun con subas generalizadas, las brechas entre países siguen siendo marcadas.