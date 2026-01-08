Banco Nación lanza créditos especiales para productores afectados por los incendios en La Pampa y la Patagonia

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, explicó la entidad. La iniciativa busca acompañar la recuperación de los productores afectados y garantizar la continuidad de sus actividades productivas.

La línea de crédito incluye renovaciones y prórrogas, así como financiamiento para inversiones y capital de trabajo, con montos máximos de hasta $100 millones por usuario y un tope de $50 millones para capital de trabajo. Las tasas varían según el tipo de crédito: prórrogas mantienen la tasa original; inversiones aplican 30% TNA fija los primeros tres años o 35% TNA fija; capital de trabajo, TAMAR +4 puntos o 38% TNA fija. Los plazos van de 360 días para prórrogas, hasta 60 meses para inversiones y 36 meses para capital de trabajo, con períodos de gracia de hasta 12 meses según corresponda.

Situación actual

El sur del país sigue en emergencia. En Chubut, más de 2.000 hectáreas de vegetación nativa y bosques implantados fueron arrasadas. Más de 200 brigadistas y seis aeronaves trabajan para controlar el fuego, mientras que autoridades provinciales y nacionales coordinan esfuerzos para proteger a la población y a los turistas en localidades como Puerto Patriada y Epuyén. Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, aseguró: “El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado”.

Incendio en chubut Más de 2.000 hectáreas de vegetación nativa y bosques implantados fueron arrasadas por los incendios que afectan a La Pampa y la Patagonia.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para coordinar acciones y destacó que “no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

Desde el Banco Nación remarcaron que “con este esquema integral de apoyo, la entidad respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas”.