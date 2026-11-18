El ministro de Economía defendió el plan de estabilización, aseguró que hay suficientes divisas para atender la demanda y que la mayoría de los argentinos seguirá respaldando el rumbo económico.
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el dólar registrará una suba significativa durante 2027 y rechazó las proyecciones que anticipan una cotización de $3.000 o $4.000. "Cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar", afirmó durante su exposición en el encuentro Somos Pymes, realizado en La Rural.
El funcionario sostuvo que el Gobierno implementó "un plan de estabilización es exitoso" y consideró que la mayor disponibilidad de divisas permite atender la demanda de quienes buscan ahorrar en dólares, importar o realizar operaciones empresariales. También afirmó que existen dólares suficientes para que el Banco Central recomponga su balance.
Caputo señaló que muchos argentinos mantienen la expectativa de que el tipo de cambio tendrá un salto por la experiencia de crisis económicas anteriores. Sin embargo, utilizó el caso de Uruguay para argumentar que una estabilización puede modificar esa dinámica: aseguró que durante los primeros dos años del plan económico de ese país el peso se apreció un 50% en términos reales y que luego el tipo de cambio dejó de moverse.
"En algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000 y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso", expresó el ministro. En ese sentido, insistió en que las expectativas de una devaluación no deberían trasladarse automáticamente a la economía argentina.
El titular del Palacio de Hacienda explicó que la disponibilidad de divisas es uno de los factores que, a su entender, evita las tensiones cambiarias. "No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares", sostuvo.
En esa línea, afirmó que actualmente hay divisas para quienes quieren ahorrar, para las empresas que necesitan importar y para atender la demanda del sector privado. También aseguró que existe un excedente que permite al Banco Central recomponer su balance.
Durante su exposición, Caputo destacó a la confianza es un elemento central para el funcionamiento de la economía y para atraer inversiones, y en ese marco "la gente va a seguir apoyando este camino".
De cara a las elecciones de 2027, el funcionario afirmó que no debe subestimarse a la sociedad argentina y rechazó la posibilidad de que una mayoría quiera regresar a las políticas económicas del pasado. También planteó que el sector privado necesita que continúen los cambios para que la actividad económica gane dinamismo.
Ante los empresarios pymes presentes, Caputo recordó las medidas anunciadas la semana anterior para el sector, entre ellas la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la extensión del plan de pago de deudas con el organismo en 18 cuotas.
"Nuestro pasado nos juega en contra, pero hoy podemos mostrar resultados", afirmó el ministro, pero expresó su confianza en que la sociedad continuará respaldando el rumbo económico y convocó a los empresarios a acompañar el proceso de cambios para que la Argentina deje atrás las políticas que, según sostuvo, se aplicaron durante décadas.
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