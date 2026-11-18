"Hay muchos más dólares" dice Caputo

El titular del Palacio de Hacienda explicó que la disponibilidad de divisas es uno de los factores que, a su entender, evita las tensiones cambiarias. "No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares", sostuvo.

Luis Caputo se retira de la Casa Rosada; el ministro pide que se apuren en cerrar tratos con gobernadores.

En esa línea, afirmó que actualmente hay divisas para quienes quieren ahorrar, para las empresas que necesitan importar y para atender la demanda del sector privado. También aseguró que existe un excedente que permite al Banco Central recomponer su balance.

Durante su exposición, Caputo destacó a la confianza es un elemento central para el funcionamiento de la economía y para atraer inversiones, y en ese marco "la gente va a seguir apoyando este camino".

De cara a las elecciones de 2027, el funcionario afirmó que no debe subestimarse a la sociedad argentina y rechazó la posibilidad de que una mayoría quiera regresar a las políticas económicas del pasado. También planteó que el sector privado necesita que continúen los cambios para que la actividad económica gane dinamismo.

Ante los empresarios pymes presentes, Caputo recordó las medidas anunciadas la semana anterior para el sector, entre ellas la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y la extensión del plan de pago de deudas con el organismo en 18 cuotas.

"Nuestro pasado nos juega en contra, pero hoy podemos mostrar resultados", afirmó el ministro, pero expresó su confianza en que la sociedad continuará respaldando el rumbo económico y convocó a los empresarios a acompañar el proceso de cambios para que la Argentina deje atrás las políticas que, según sostuvo, se aplicaron durante décadas.